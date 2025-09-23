Moto furtada é encontrada com placa adulterada em Franca

Um açougueiro de 26 anos foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) na noite dessa segunda-feira, 22, após a Polícia Militar localizar uma motocicleta furtada com sinais de adulteração na Rua Emílio Bruxelas, no Parque São Jorge, em Franca.

Durante patrulhamento, a equipe da Força Tática - composta pelo sargento R. Andrade, cabo Ferreira e soldado Duarte, na viatura I-15.023 - encontrou uma Honda CG 125 Fan preta estacionada sobre a calçada. A placa chamou a atenção dos policiais, que verificaram no sistema Prodesp que o registro pertencia, na verdade, a uma Honda CG 125 Today vermelha.

Diante da inconsistência, os policiais foram até a casa em frente ao local. O morador, identificado como açougueiro, afirmou ser dono da motocicleta e contou que a adquiriu pela internet, mas não soube informar nome, contato ou qualquer detalhe do vendedor.