Câmara vota política de reintegração de ex-detentos e dois vetos

A Câmara Municipal de Franca apreciará dois vetos do prefeito Alexandre Ferreira (MDB) a projetos de leis aprovados em 12 de agosto. A pauta também conta com a criação de uma política de reintegração de ex-detentos na sociedade. As propostas serão votadas na sessão ordinária desta terça-feira, 23.

Veto ao projeto que criava a Brigada de Incêndio Ambiental

O prefeito Alexandre Ferreira vetou o projeto de lei de autoria de Walker Bombeiro da Libras (PL) que criava uma Brigada de Incêndio Ambiental. O jurídico da Prefeitura fundamentou o veto em diversos problemas no projeto:

estabeleceria um novo órgão responsável pela prevenção e combate a incêndios em vegetação, com previsão de admissão de pessoal;

previa atividade delegada junto ao Corpo de Bombeiros;

autorizava contratação sem concurso público, inclusive por processos seletivos simplificados em períodos de maior risco;

instituía a figura do “Bombeiro Voluntário” e lhe atribuía direitos, como auxílio-transporte;

detalhava estrutura material (veículos, equipamentos de proteção individual, instalações físicas, materiais de comunicação);

previa um Plano Operacional para a brigada e a obrigação de publicação anual, regulamentando a prestação do serviço público.

No conjunto, o jurídico do município entendeu que o projeto invadiria competências do Executivo e imporia obrigações administrativas e financeiras, fugindo à competência da Câmara Municipal.

Veto ao Banco Vermelho Gigante