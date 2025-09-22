Carros ficam destruídos após batida em cruzamento no Guanabara

Dois carros ficaram destruídos no começo da noite desta segunda-feira, 22, após um acidente no cruzamento das ruas Irmãos Antunes e Professor Nicolau Del Monte, no Jardim Guanabara, em Franca. O local é palco constante de acidentes e o desta segunda-feira foi flagrado por câmeras de segurança.
Nas imagens, é possível ver o momento em que o trânsito no cruzamento fluía normalmente. O motorista de uma caminhonete que está na Irmãos Antunes acessou a Nicolau Del Monte.
Em seguida, o carro que era conduzido por um motorista de aplicativo subiu a rua no sentido Integração, quando no meio do cruzamento foi atingido pelo carro que não respeitou o sinal de parada obrigatória.
Com o impacto, o carro que desrespeitou o sinal chegou a rodar.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas as vítimas recusaram atendimento.
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.
