Carros ficam destruídos após batida em cruzamento no Guanabara

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Estado dos carros após colisão em rotatória do Jardim Guanabara, em Franca
Dois carros ficaram destruídos no começo da noite desta segunda-feira, 22, após um acidente no cruzamento das ruas Irmãos Antunes e Professor Nicolau Del Monte, no Jardim Guanabara, em Franca. O local é palco constante de acidentes e o desta segunda-feira foi flagrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o trânsito no cruzamento fluía normalmente. O motorista de uma caminhonete que está na Irmãos Antunes acessou a Nicolau Del Monte.

Em seguida, o carro que era conduzido por um motorista de aplicativo subiu a rua no sentido Integração, quando no meio do cruzamento foi atingido pelo carro que não respeitou o sinal de parada obrigatória.

Com o impacto, o carro que desrespeitou o sinal chegou a rodar.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas as vítimas recusaram atendimento.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

