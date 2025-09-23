Escola Profissionalizante abre 120 vagas para cursos em Franca

A Escola Municipal Profissionalizante está com 120 vagas abertas para seis cursos gratuitos oferecidos pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento. A iniciativa tem o objetivo de capacitar pessoas de diferentes idades e ampliar as oportunidades no mercado de trabalho.

Na área de alimentação, o curso de Auxiliar de Cozinha, realizado em parceria com o Senac, conta com 25 vagas. As aulas tiveram início nessa segunda-feira, 22, e seguem até 11 de março de 2026, de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h, na própria unidade. Para se inscrever, é necessário comparecer ao prédio localizado na rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, no Centro, levando documentos pessoais e comprovante de endereço.

Segundo a Prefeitura, nessa segunda-feira também começou o curso de Bares e Restaurantes Gestão de Cardápios, voltado a estudantes e profissionais das áreas de gastronomia e nutrição. Ainda restam 13 vagas disponíveis, e as aulas serão ministradas de forma presencial e online, às segundas-feiras, das 19h às 22h, até 10 de novembro.