Escola Profissionalizante abre 120 vagas para cursos em Franca

A Escola Municipal Profissionalizante está com 120 vagas abertas para seis cursos gratuitos oferecidos pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento. A iniciativa tem o objetivo de capacitar pessoas de diferentes idades e ampliar as oportunidades no mercado de trabalho.
Na área de alimentação, o curso de Auxiliar de Cozinha, realizado em parceria com o Senac, conta com 25 vagas. As aulas tiveram início nessa segunda-feira, 22, e seguem até 11 de março de 2026, de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h, na própria unidade. Para se inscrever, é necessário comparecer ao prédio localizado na rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, no Centro, levando documentos pessoais e comprovante de endereço.
Segundo a Prefeitura, nessa segunda-feira também começou o curso de Bares e Restaurantes Gestão de Cardápios, voltado a estudantes e profissionais das áreas de gastronomia e nutrição. Ainda restam 13 vagas disponíveis, e as aulas serão ministradas de forma presencial e online, às segundas-feiras, das 19h às 22h, até 10 de novembro.
Outro destaque é o Curso de Empregabilidade, desenvolvido em parceria com o Uni-Facef, que oferece 26 vagas. A capacitação será realizada em três encontros, nos dias 26 de setembro, 3 e 10 de outubro, sempre das 15h às 17h, na Escola Profissionalizante. As inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura.
Já para quem deseja atuar como Cuidador de Idosos, haverá aulas de 1º de outubro a 11 de dezembro, de segunda a quinta-feira, das 13h30 às 17h30, com 17 vagas disponíveis.
Em novembro, serão oferecidos dois novos cursos na área de estética: Depilação Facial com Linha, com 17 vagas para pessoas a partir de 16 anos, em parceria com o Senac, com aulas às segundas e terças-feiras, das 19h às 22h, entre 3 e 24 de novembro; e Técnicas de Depilação, que ocorrerá de 3 a 26 do mesmo mês, às segundas, terças e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Escola Municipal Profissionalizante pelo telefone (16) 3706-6590.
