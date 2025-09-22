Mulher fica ferida após capotamento na rodovia Franca–Ibiraci

Uma mulher ficou ferida após capotar o carro que dirigia, na manhã desta segunda-feira, 22, na rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci (MG).
O acidente aconteceu no km 1 da rodovia, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, a motorista perdeu o controle da direção, já na chegada a Franca, e capotou o Fiat Uno.
Motoristas que passavam pelo local auxiliaram a vítima e acionaram o Corpo de Bombeiros. O Resgate realizou os primeiros socorros e encaminhou a mulher à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.
O carro foi desvirado por testemunhas, e uma viatura da Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência. Apesar da gravidade do acidente, o veículo sofreu apenas alguns danos.
