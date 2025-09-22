Novo reforço do Sesi Franca deve perder cinco jogos pelo NBB

O novo reforço do Sesi Franca Basquete, o ala Luís Rodríguez, de 26 anos, desembarcará na cidade somente em novembro, segundo o clube. O jogador com dupla nacionalidade (panamenho e americano) foi anunciado como reforço nesse domingo, 21.
O jogador foi contratado para reforçar a equipe no NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026 e para a próxima edição da BCLA (Basketball Champions League Américas).
Caso a previsão se concretize, Luís Rodríguez perderá pelo menos os cinco primeiros jogos da equipe francana na competição nacional. O Sesi Franca estreia no NBB com três jogos fora de casa, contra o Osasco, dia 19 de outubro, às 15h, em Osasco; Pinheiros, dia 21, às 20h; e Paulistano, dia 24, às 19h30, ambas as partidas em São Paulo (SP).
Na sequência, a equipe de Helinho Garcia ainda jogará no mês de outubro diante do Caxias, dia 28, e do União Corinthians, dia 30, ambos os jogos às 19h, no "Pedrocão".
De acordo com o clube, essa previsão é decorrente do prazo para regularização dele no Brasil.
Desse modo, se tudo ocorrer dentro do planejamento, o ala destaque do Panamá na Copa América deste ano seria relacionado para as partidas que a equipe fará em Belo Horizonte (MG), diante do Minas, dia 4 de novembro, e dia 6 contra o Cruzeiro.
NBB
O NBB 2025/26 terá 20 clubes e seguirá o formato tradicional, mas com a novidade do sistema de acesso e descenso. As duas últimas equipes da fase classificatória serão rebaixadas para a Liga Ouro, enquanto o campeão desta garante vaga no próximo NBB. Os novos participantes da edição são Osasco, Cruzeiro e Rio Claro.
A fase de classificação continua em turno e returno. Nos playoffs, a disputa segue em séries melhor de cinco, com mando de quadra para o time de melhor campanha nos Jogos 1, 4 e 5. O Sesi Franca chega como atual tetracampeão.
Paulista
Franca está nas quartas de final do Campeonato Paulista contra o Rio Claro. A equipe venceu o primeiro jogo da série melhor de três partidas fora de casa e pode fechar o playoff nesta terça-feira, 23. As duas equipes se enfrentam às 19h no "Pedrocão".
Caso necessário, o terceiro confronto está marcado para esta quarta-feira, 24, também em Franca.
