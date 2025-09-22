Novo reforço do Sesi Franca deve perder cinco jogos pelo NBB

O novo reforço do Sesi Franca Basquete, o ala Luís Rodríguez, de 26 anos, desembarcará na cidade somente em novembro, segundo o clube. O jogador com dupla nacionalidade (panamenho e americano) foi anunciado como reforço nesse domingo, 21.

O jogador foi contratado para reforçar a equipe no NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026 e para a próxima edição da BCLA (Basketball Champions League Américas).

Caso a previsão se concretize, Luís Rodríguez perderá pelo menos os cinco primeiros jogos da equipe francana na competição nacional. O Sesi Franca estreia no NBB com três jogos fora de casa, contra o Osasco, dia 19 de outubro, às 15h, em Osasco; Pinheiros, dia 21, às 20h; e Paulistano, dia 24, às 19h30, ambas as partidas em São Paulo (SP).