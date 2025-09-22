Primavera começa com chuva e alerta meteorológico em Franca

A chegada da primavera em Franca foi marcada por ventos fortes e um grande volume de chuva. A estação começou oficialmente às 15h19 desta segunda-feira, 22.

Inicialmente, o Climatempo previa 15,5 milímetros de chuva para Franca nesta segunda-feira. No entanto, até as 17 horas, o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) já registrava 17,9 milímetros acumulados. A expectativa é de que esse volume aumente, já que novas pancadas estão previstas no período da noite.

A previsão para terça-feira, 23, indica tempo instável em Franca, com céu nublado e possibilidade de até 5 milímetros de chuva. As temperaturas devem variar entre 19ºC e 27ºC. Na quarta-feira, 24, a chuva deve cessar, mas o céu permanece fechado, com mínima de 18ºC e máxima de 27ºC.