Primavera começa com chuva e alerta meteorológico em Franca

A chegada da primavera em Franca foi marcada por ventos fortes e um grande volume de chuva. A estação começou oficialmente às 15h19 desta segunda-feira, 22.
Inicialmente, o Climatempo previa 15,5 milímetros de chuva para Franca nesta segunda-feira. No entanto, até as 17 horas, o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) já registrava 17,9 milímetros acumulados. A expectativa é de que esse volume aumente, já que novas pancadas estão previstas no período da noite.
A previsão para terça-feira, 23, indica tempo instável em Franca, com céu nublado e possibilidade de até 5 milímetros de chuva. As temperaturas devem variar entre 19ºC e 27ºC. Na quarta-feira, 24, a chuva deve cessar, mas o céu permanece fechado, com mínima de 18ºC e máxima de 27ºC.
O frio ganha força a partir de quinta-feira, 25, quando a mínima cairá para 15ºC e a máxima não passará de 22ºC. A semana termina ainda mais gelada na sexta-feira, 26, com previsão de apenas 13ºC ao amanhecer e máxima de 24ºC à tarde.
Franca permanece em área de alerta de perigo potencial (cor amarela) para tempestades, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O aviso vale até as 10h desta terça-feira, 23. A previsão indica volume de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros no dia, além de ventos de 40 a 60 km/h e chance de granizo - que, até o momento, não foi registrado. "Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos", diz o alerta.
O Inmet orienta a população a tomar cuidados durante as tempestades. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Outro tópico é evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada deve ser evitado durante o período de instabilidade.
A faixa amarela cobre áreas dos estados do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins.
