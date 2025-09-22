Resenha Franca anuncia edição 2025 e revela a primeira atração

A Resenha Franca confirmou nas redes sociais a edição de 2025, marcada para sábado, 25 de outubro. O evento, conhecido por reunir música sertaneja de qualidade e talentos locais, promete mais uma vez animar o público com uma experiência única.
A primeira atração anunciada é a dupla Nathan & Eduardo, formada em Franca e bastante conhecida por suas apresentações em eventos da cidade e da região.
Com foco no sertanejo universitário e na valorização dos talentos locais, o evento ganha projeção a cada ano, reunindo artistas e um público apaixonado por música sertaneja. A edição de 2025 terá um palco 360°, aproximando ainda mais as atrações do público e elevando a experiência da festa.
"A Resenha é um evento que nasceu para valorizar nossos talentos locais e aproximar ainda mais o público dos artistas de Franca", destacou o promoter do evento, Hevertom Talles.
A festa, que também celebra o aniversário do organizador, começou de forma intimista. “Sempre gostei de comemorar meu aniversário. No início, chamava alguns amigos, cada um levava outro, e a festa foi crescendo. Em 2023, abrimos ao público e, desde então, tem sido um sucesso”, conta Talles, animado para a edição de 2025.
Novas atrações serão anunciadas em breve, mas os ingressos já estão disponíveis. As vendas acontecem no site OTcket e nos pontos de venda Fioringressos e Sesantion Eventos.
O evento conta com os setores: Pista, Bistrô (4 pessoas) e Lounge (10 pessoas). A Resenha Franca 360º será realizada no espaço de eventos Viola Mix.
