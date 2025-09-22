Resenha Franca anuncia edição 2025 e revela a primeira atração

A Resenha Franca confirmou nas redes sociais a edição de 2025, marcada para sábado, 25 de outubro. O evento, conhecido por reunir música sertaneja de qualidade e talentos locais, promete mais uma vez animar o público com uma experiência única.

A primeira atração anunciada é a dupla Nathan & Eduardo, formada em Franca e bastante conhecida por suas apresentações em eventos da cidade e da região.

Com foco no sertanejo universitário e na valorização dos talentos locais, o evento ganha projeção a cada ano, reunindo artistas e um público apaixonado por música sertaneja. A edição de 2025 terá um palco 360°, aproximando ainda mais as atrações do público e elevando a experiência da festa.