Usuário de drogas perde moto ao tentar quitar dívida em Franca

Um vigilante de 50 anos procurou a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca para registrar um boletim de ocorrência após perder a própria motocicleta na noite desse domingo, 21, na rua Minas Gerais, na Vila Aparecida, em circunstâncias ligadas ao tráfico de drogas.

O homem relatou que é usuário de entorpecentes e estava devendo a quantia de R$ 100 a um traficante que atua na região conhecida como “Beco da Minas Gerais”, um ponto já conhecido pela criminalidade.

Na noite em que decidiu quitar a dívida, o vigilante se dirigiu ao local para entregar o dinheiro. Lá, encontrou o suposto traficante, descrito apenas como um rapaz de estatura mediana, pele branca, físico magro e cabelo quase raspado.