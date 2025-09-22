Usuário de drogas perde moto ao tentar quitar dívida em Franca

Um vigilante de 50 anos procurou a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca para registrar um boletim de ocorrência após perder a própria motocicleta na noite desse domingo, 21, na rua Minas Gerais, na Vila Aparecida, em circunstâncias ligadas ao tráfico de drogas.
O homem relatou que é usuário de entorpecentes e estava devendo a quantia de R$ 100 a um traficante que atua na região conhecida como “Beco da Minas Gerais”, um ponto já conhecido pela criminalidade.
Na noite em que decidiu quitar a dívida, o vigilante se dirigiu ao local para entregar o dinheiro. Lá, encontrou o suposto traficante, descrito apenas como um rapaz de estatura mediana, pele branca, físico magro e cabelo quase raspado.
Segundo a vítima, o homem não aceitou o pagamento em dinheiro e ordenou que ele descesse da moto, afirmando que ficaria com o veículo como forma de cobrança da dívida. Temendo pela própria segurança, o vigilante obedeceu ao comando e abandonou a motocicleta no local.
A moto, uma Yamaha YBR 125K prata, havia sido adquirida pelo vigilante há cerca de 20 dias e, desde então, não foi mais localizada.
O caso foi registrado como apropriação indébita/roubo mediante ameaça e será investigado pela Polícia Civil. Até o fechamento deste texto, o traficante não foi identificado.
Gabiroba 21 horas atrásA pergunta que faço é: Porque a polícia deixa que um Beco de vendas de drogas funcione 24h numa das principais vias da cidade? Sou morador da região e passo sempre por ali, sempre tem os olheiros e seguranças na entrada, é algo bizarro, parece cena de filme. A boatos que o dono dali é o famoso ex jogador que estaria envolvido com o crime na agência do banco do Brasil anos atrás....
Geraldo Gomes 1 dia atrasConheço um advogado rico que perdeu uma pick-up Hilux por divida de farinha. Não foi com violência, foi por conta do recibo de transferência em branco do veículo assinado e entregue ao traficante como garantia da dívida. E o pior é que o cara não para de cherar a coisa