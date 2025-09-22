Homem procurado por tráfico é capturado na Vila Industrial

Um homem de 43 anos foi capturado na noite desse domingo, 21, durante patrulhamento policial na Vila Industrial, em Franca. Ele era procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe policial realizava patrulhamento preventivo na rua João Quirino de Souza quando abordou o suspeito, que carregava uma caixa de isopor e um capacete. Durante a consulta no sistema, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

Após a confirmação, os policiais seguiram até a residência dos pais do conduzido, no bairro Vila Santa Rita, onde informaram sobre o cumprimento do mandado. O homem foi apresentado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde houve a ratificação da ordem judicial.