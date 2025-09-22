24 de setembro de 2025
EM FRANCA

Homem procurado por tráfico é capturado na Vila Industrial

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Laís Bachur/GCN
Central de Polícia Judiciária de Franca, onde o caso foi registrado
Central de Polícia Judiciária de Franca, onde o caso foi registrado

Um homem de 43 anos foi capturado na noite desse domingo, 21, durante patrulhamento policial na Vila Industrial, em Franca. Ele era procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe policial realizava patrulhamento preventivo na rua João Quirino de Souza quando abordou o suspeito, que carregava uma caixa de isopor e um capacete. Durante a consulta no sistema, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

Após a confirmação, os policiais seguiram até a residência dos pais do conduzido, no bairro Vila Santa Rita, onde informaram sobre o cumprimento do mandado. O homem foi apresentado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde houve a ratificação da ordem judicial.

Ele deverá cumprir pena de 5 anos e 10 meses de reclusão.

Foi conduzido à Cadeia Pública de Franca, onde permanece à disposição da Justiça.

