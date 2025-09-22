DJ Thales Henrique reage após acidente grave com moto em Franca

O DJ e empresário Thales Henrique, de 31 anos, permanece internado na Santa Casa de Franca após sofrer um grave acidente de moto na madrugada da última sexta-feira,19. O artista, conhecido na cena eletrônica da região, atingiu um cavalo solto na pista e foi levado inconsciente em estado gravíssimo ao hospital.

Segundo boletim médico atualizado nesta segunda-feira, 22, Thales reagiu bem ao tratamento, continua sedado, mas a equipe médica já iniciou a redução da sedação. O quadro ainda é considerado grave, porém estável, com sinais positivos de recuperação.

O DJ sofreu traumatismo craniano, hemorragia cerebral e escoriações pelo corpo. A evolução, de acordo com familiares, tem sido diária e animadora.