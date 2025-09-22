DJ Thales Henrique reage após acidente grave com moto em Franca

O DJ e empresário Thales Henrique, de 31 anos, permanece internado na Santa Casa de Franca após sofrer um grave acidente de moto na madrugada da última sexta-feira,19. O artista, conhecido na cena eletrônica da região, atingiu um cavalo solto na pista e foi levado inconsciente em estado gravíssimo ao hospital.
Segundo boletim médico atualizado nesta segunda-feira, 22, Thales reagiu bem ao tratamento, continua sedado, mas a equipe médica já iniciou a redução da sedação. O quadro ainda é considerado grave, porém estável, com sinais positivos de recuperação.
O DJ sofreu traumatismo craniano, hemorragia cerebral e escoriações pelo corpo. A evolução, de acordo com familiares, tem sido diária e animadora.
Amigos e familiares se mobilizaram nas redes sociais, enviando mensagens de fé e esperança. O amigo Eduardo Souza fez uma publicação emocionada. “Você é uma das pessoas mais incríveis que já conheci, que ama a vida, ama viver, ama viajar de moto por aí. Infelizmente, teve algo no seu caminho. Seja firme e forte, que logo você vai sair, se Deus quiser, pra viver tudo o que estava sonhando”, escreveu.
A equipe do evento Enjoy Dreams, organizado por Thales, também divulgou uma nota. “Nosso amigo e sócio Thales sofreu um acidente na madrugada de sexta-feira. Foram momentos de grande apreensão, mas graças a Deus o pior já passou. Hoje ele segue estável e em recuperação, cercado pelo carinho da família e amigos”.
O acidente ocorreu na avenida Martinho Ribeiro, no bairro Vicente Leporace, em Franca, via paralela à rodovia Cândido Portinari. Thales pilotava uma Honda Titan CG branca quando foi surpreendido pelo cavalo atravessando a pista próximo à passarela.
Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado ao chão e ficou inconsciente. O animal morreu no local.
Um morador próximo, que ouviu o barulho da batida, relatou que ao sair de casa encontrou o DJ caído e acionou o SAMU, que realizou os primeiros atendimentos e o encaminhou à Santa Casa.
A Polícia Militar registrou a ocorrência. Até o momento, o proprietário do cavalo não foi identificado.
ALEXANDRE SILVA 2 dias atrásMais uma vítima de animais na pista, até quando....