UM MÊS DEPOIS

Moradores de rua voltam a transformar praça do Moema em favela

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Praça localizada na Rua Afonso Infante Vieira Filho tomada por moradores em situação de rua
Praça localizada na Rua Afonso Infante Vieira Filho tomada por moradores em situação de rua

Moradores do bairro Parque Moema, na zona Norte de Franca, relatam uma situação de insegurança e transtorno em uma praça pública que, segundo eles, foi ocupada por pessoas em situação de rua há vários meses. A população local pede uma solução definitiva da Prefeitura para o problema.

A área em questão é a praça localizada na rua Afonso Infante Vieira Filho. De acordo com uma moradora que procurou a reportagem, a situação já dura mais de quatro meses e tem se agravado com o tempo. "O cheiro está insuportável, tem várias barracas no local e a cada semana aumenta uma", conta.

A queixa se estende à sensação de insegurança. "Eles usam drogas à luz do dia e não fazem questão de esconder, está impossível passar no local com crianças e idosos", afirma a moradora. Ela relata ainda que os frequentadores de comércios próximos, como uma padaria, são constantemente importunados com pedidos de dinheiro.

Segundo a denúncia, a Guarda Civil Municipal já foi acionada, mas as ações seriam pontuais. "A Guarda Municipal vem e o máximo que fazem é solicitar o trabalho de limpeza do local, mas não os retiram de lá", diz.

O que diz a Prefeitura? 

A Secretaria de Ação Social informou que as ações de orientação e encaminhamento para as pessoas em situação de rua, que fazem uso do local, são mantidas ininterruptamente pela secretaria e que para esta semana está prevista uma nova ação e limpeza no local indicado.

Em agosto desse ano, a equipe do portal GCN/Sampi, realizou uma reportagem sobre a mesma praça. Na época, a Secretaria de Ação Social informou que realizou uma ação de busca ativa, orientou e encaminhou as pessoas em situação de rua presentes no local para os serviços oferecidos pela Prefeitura. Entretanto, pouco mais de um mês depois, o problema voltou a assombrar a região. 

  • Diego 12 horas atrás
    Vai lá e diga palavras de amor que talvez eles saiam de lá. Essa ai é a opinião da esquerda bosta, a minha é: \"Chegar lá distribuindo pancada\", isso sim vai resolver!
  • Antonio Carlos De Souza 1 dia atras
    ~E lamentável ver que a nossa prefeitura , os orgãos que se dizem competentes não lidam com esses moradores de rua, cada vez mais aumentanto. Moro no Parque Dom Pedro, o Albergue está completamente cheio nas calçadas, drogaas, sexos ao dia etc. Não adianta falar, reclamar, ninguem faz nada, porque não tira esse albergue daqui el lava para um lugar muito mais distante sem moradores ou sem familias do bem? Eu passo nessa praça para ir ao trabalhoo, da dó dos moradores, ali ja esta virando condominio dos de ruas.
  • Marta 1 dia atras
    Se não tomarem providências logo vai sair do controle e daqui a pouco estamos iguais a São Paulo, barraca e lixo pra todo lado
  • Benedito Carlos Rodrigues 2 dias atrás
    É uma questão de política pública, atual prefeitim gosta de atrair morador do centro pop, aí a cidade vira isso.