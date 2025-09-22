Moradores de rua voltam a transformar praça do Moema em favela

Moradores do bairro Parque Moema, na zona Norte de Franca, relatam uma situação de insegurança e transtorno em uma praça pública que, segundo eles, foi ocupada por pessoas em situação de rua há vários meses. A população local pede uma solução definitiva da Prefeitura para o problema.

A área em questão é a praça localizada na rua Afonso Infante Vieira Filho. De acordo com uma moradora que procurou a reportagem, a situação já dura mais de quatro meses e tem se agravado com o tempo. "O cheiro está insuportável, tem várias barracas no local e a cada semana aumenta uma", conta.

A queixa se estende à sensação de insegurança. "Eles usam drogas à luz do dia e não fazem questão de esconder, está impossível passar no local com crianças e idosos", afirma a moradora. Ela relata ainda que os frequentadores de comércios próximos, como uma padaria, são constantemente importunados com pedidos de dinheiro.