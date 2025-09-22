Cantor Rionegro acompanha final em Claraval: 'Arrepia'

O cantor Rionegro, da dupla sertaneja com Solimões, era mais um no meio da galera na final das Corridas Hípicas disputada nesse domingo, 21, em Claraval (MG), a 20 km de Franca. O time grená venceu o segundo confronto da decisão de 2025 por 27 pontos de diferença (428 a 401), contra o 6 de Abril, após também vencer o primeiro duelo em Ibiraci (416 a 404).

Rionegro, que nasceu em Claraval e é torcedor do Clube Hípico da cidade, esteve presente na corrida com sua mulher, Regiane, seu filho João Neves, também cantor, e seu pai, Sr. João, comemorando muito a conquista da equipe claravalense.

Após a vitória, ele postou um vídeo nas redes sociais comemorando: "Aí galera, estamos aqui, final da corrida, Claraval campeão 2025. Arrepia, Campeão".