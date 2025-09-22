Cantor Rionegro acompanha final em Claraval: 'Arrepia'

O cantor Rionegro, da dupla sertaneja com Solimões, era mais um no meio da galera na final das Corridas Hípicas disputada nesse domingo, 21, em Claraval (MG), a 20 km de Franca. O time grená venceu o segundo confronto da decisão de 2025 por 27 pontos de diferença (428 a 401), contra o 6 de Abril, após também vencer o primeiro duelo em Ibiraci (416 a 404).
Rionegro, que nasceu em Claraval e é torcedor do Clube Hípico da cidade, esteve presente na corrida com sua mulher, Regiane, seu filho João Neves, também cantor, e seu pai, Sr. João, comemorando muito a conquista da equipe claravalense.
Após a vitória, ele postou um vídeo nas redes sociais comemorando: "Aí galera, estamos aqui, final da corrida, Claraval campeão 2025. Arrepia, Campeão".
O cantor acompanhou todas as provas próximo à cerca que separa a pista do público e, após o encerramento da corrida, entrou na pista para comemorar o título com o grande público e a equipe.
Pentacampeão
O Claraval chega ao seu quinto título das Corridas Hípicas Regionais, uma modalidade com mais de 70 anos de história. A vitória foi celebrada por Rionegro e pelo público presente, que se misturou com a equipe composta por cavaleiros, cavalos, dirigentes e colaboradores.
Comentários
2 Comentários
-
MANÉ 1 dia atrasOCÊ FICOU BOBO HOMERO? OU VC LEVOU ALGUMA PANCADA NA CABEÇA QUANDO NASCEU? PORQUE O QUE VC ESTA FALANDO NÃO TEM NADA A VER COM A MANCHETE
-
Homero Santiago 2 dias atrásAmbiente onde se reúnem o supra-sumo da plebe desdentada com bafo de cachaça e cc de semanas sem banho. Depois voltam pro capim-gordura de onde vieram. As mocinhas de chapéus e tanguinhas que à muito perderam o elástico mostrando os gomos das mixiricas são as musas dos caubóis dos butecos de butinas sujas de excremento de porco e uma nota de dois reais amassada nos bolsos. É..dá até arrepio mesmo....