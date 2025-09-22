Loja de calçados é furtada pela quinta vez no ano em Franca

A madrugada desta segunda-feira, 22, foi de novo prejuízo para uma loja de calçados femininos localizada na rua Júlio Cardoso, região central de Franca. O estabelecimento foi alvo de criminosos pela quinta vez somente neste ano.

De acordo com informações, os suspeitos arrombaram e destruíram uma das vitrines, deixando o chão tomado por estilhaços de vidro. Dentro da loja, prateleiras foram reviradas e dezenas de calçados ficaram espalhados pelo chão.

A proprietária, que preferiu não gravar entrevista, contou que na semana passada a loja já havia sido furtada, ocasião em que os bandidos levaram dinheiro do caixa.