Loja de calçados é furtada pela quinta vez no ano em Franca

A madrugada desta segunda-feira, 22, foi de novo prejuízo para uma loja de calçados femininos localizada na rua Júlio Cardoso, região central de Franca. O estabelecimento foi alvo de criminosos pela quinta vez somente neste ano.
De acordo com informações, os suspeitos arrombaram e destruíram uma das vitrines, deixando o chão tomado por estilhaços de vidro. Dentro da loja, prateleiras foram reviradas e dezenas de calçados ficaram espalhados pelo chão.
A proprietária, que preferiu não gravar entrevista, contou que na semana passada a loja já havia sido furtada, ocasião em que os bandidos levaram dinheiro do caixa.
Ainda abalada, a comerciante afirmou que não conseguiu calcular o prejuízo desta vez, já que ainda faz o levantamento do que foi levado. Segundo ela, os constantes ataques têm comprometido o trabalho e a rotina da equipe.
A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve analisar imagens de câmeras de segurança da região para tentar localizar os responsáveis.
Comentários
2 Comentários
Pacato Cidadão 2 dias atrásSe é a quinta vez este ano e não houve alteração no layout da loja é pq está de boas mesmo... Continuem roubando...
Manuel 2 dias atrásAgora é esperar a polícia civil sobrecarregada investigar. As câmeras de monitoramento da prefeitura são acessíveis? Temos um bando especializado em furtos, ou será mais um bandido travestido de morador de rua, que perambulam pelas ruas de Franca como zumbis...