Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 22, em Franca:

Nome: Iraci Xavier da Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Antônio Espedito Barbosa Ferreira

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 16h