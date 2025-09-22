Chuva e queda de temperatura marcam a semana em Franca

Uma grande virada no tempo marca o início desta semana em Franca, encerrando o longo período de calor intenso e estiagem. A previsão da Climatempo, reforçada por um alerta de "frio e tempestades avançando pelo Brasil", indica a chegada de chuva forte já nesta segunda-feira, 22, seguida por uma queda acentuada e progressiva das temperaturas nos próximos dias.

A segunda-feira é o dia da mudança. Após um início de dia com sol, a nebulosidade aumenta e há previsão de pancadas de chuva entre o fim da manhã e a tarde. A noite será de tempo instável, com risco de temporal. A previsão é de 15 mm de chuva, e as temperaturas variam entre 21ºC e 29ºC.

Na terça-feira, 23, o tempo continua instável. O dia será de céu nublado com sol aparecendo em alguns períodos, e a probabilidade de chuva ainda é alta, com 5 mm previstos de precipitação. As temperaturas já começam a cair, com mínima de 19ºC e máxima de 27ºC.