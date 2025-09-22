Chuva e queda de temperatura marcam a semana em Franca

Uma grande virada no tempo marca o início desta semana em Franca, encerrando o longo período de calor intenso e estiagem. A previsão da Climatempo, reforçada por um alerta de "frio e tempestades avançando pelo Brasil", indica a chegada de chuva forte já nesta segunda-feira, 22, seguida por uma queda acentuada e progressiva das temperaturas nos próximos dias.
A segunda-feira é o dia da mudança. Após um início de dia com sol, a nebulosidade aumenta e há previsão de pancadas de chuva entre o fim da manhã e a tarde. A noite será de tempo instável, com risco de temporal. A previsão é de 15 mm de chuva, e as temperaturas variam entre 21ºC e 29ºC.
Na terça-feira, 23, o tempo continua instável. O dia será de céu nublado com sol aparecendo em alguns períodos, e a probabilidade de chuva ainda é alta, com 5 mm previstos de precipitação. As temperaturas já começam a cair, com mínima de 19ºC e máxima de 27ºC.
A chuva deve ir embora na quarta-feira, 24, mas o tempo continua nublado e as temperaturas seguem em queda. A mínima será de 18ºC e a máxima de 27ºC.
O frio se acentua na segunda metade da semana. Na quinta-feira, 25, o sol aparece entre muitas nuvens, mas a temperatura máxima não passa de 22ºC. A mínima será de 15ºC, trazendo uma madrugada e manhã bem mais frias.
A semana termina com a temperatura mais baixa na sexta-feira, 26. A previsão é de uma manhã fria, com mínima de apenas 13ºC. Durante a tarde, com a presença do sol, a máxima se recupera um pouco, chegando a 24ºC.
Inmet e Defesa Civil emitem alerta de tempestades em Franca
A Defesa Civil do Estado de São Paulo e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiram alertas para ventos fortes e tempestades em Franca e região entre este domingo, 21, e a segunda-feira, 22.
Segundo o Inmet, o aviso de vendaval entrou em vigor no domingo, a partir do meio-dia, e se estende até as 12h de segunda-feira. A previsão aponta ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h, com risco de queda de galhos de árvores. A orientação é evitar se abrigar debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193) em caso de emergência.
