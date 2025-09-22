Ciclista de 62 anos fica gravemente ferido após colisão com carro

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira, 22, deixou um ciclista de 62 anos, que atua como guarda, gravemente ferido no Jardim Integração, em Franca.

Segundo informações, o condutor de um chevrolet Onix branco seguia pela rua Jamil Abdala e ao realizar a conversão para acessar a rua Abrão Jorge, acabou colidindo com o ciclista que vinha no sentido contrário.

O motorista do carro afirmou que o ciclista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória. Já testemunhas que presenciaram o acidente deram outra versão. De acordo com elas, o guarda estava na via correta, respeitou a sinalização, e a colisão teria acontecido porque o condutor do Onix fez a curva fechada, cortando a frente da bicicleta.