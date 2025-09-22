Ciclista de 62 anos fica gravemente ferido após colisão com carro

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira, 22, deixou um ciclista de 62 anos, que atua como guarda, gravemente ferido no Jardim Integração, em Franca.
Segundo informações, o condutor de um chevrolet Onix branco seguia pela rua Jamil Abdala e ao realizar a conversão para acessar a rua Abrão Jorge, acabou colidindo com o ciclista que vinha no sentido contrário.
O motorista do carro afirmou que o ciclista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória. Já testemunhas que presenciaram o acidente deram outra versão. De acordo com elas, o guarda estava na via correta, respeitou a sinalização, e a colisão teria acontecido porque o condutor do Onix fez a curva fechada, cortando a frente da bicicleta.
Com o impacto, o homem foi arremessado ao chão e gritava de dor. Ele sofreu uma fratura no fêmur e ferimentos no rosto. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima à Santa Casa de Franca, onde permanece sob cuidados médicos.
A bicicleta ficou com o pneu dianteiro e o garfo danificados. O carro também teve avarias na parte frontal.
Apesar do acidente, o condutor do Onix permaneceu no local, prestou assistência e se colocou à disposição da vítima e das autoridades para esclarecimentos.
A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência.
Edison Verzola 2 dias atrásInfelizmente Franca tem algo de errado com os motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres e outros, que não estão nas vias públicas e desrespeitam tds as regras e leis de trânsito Franca tem uma grande falha também em ciclovias e calçadas para caminhadas Se vc usar as ciclovias da pres Vargas aos domingos tem um alto índice de ser atropelado e também quem caminha nesta avenida e usa a faixa elevada de pedestre, os motoristas e motociclista aceleram em vez de reduzirem e darem passagem aos pedestres quedo estes simplesmente passam direto sem usarem a regra de pisar na faixa e olhar antes de romper macha Não adianta educação tem que ter muita punição principalmente no bolso Ai quem sabe resolve