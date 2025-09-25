Estado anuncia 72 novas viaturas para polícias em Franca e região

As forças de segurança que atuam em Franca e em outros 56 municípios da região foram reforçadas com a entrega de 72 novas viaturas para as Polícias Civil e Militar. O anúncio, que representa um investimento de R$ 10,9 milhões do governo estadual, foi realizado na última sexta-feira, 19, em Ribeirão Preto.
Do total, 66 veículos foram destinados à Polícia Militar para serem utilizados em modalidades essenciais como a Força Tática e o radiopatrulhamento, que atende às chamadas do 190. A Polícia Civil recebeu seis novas viaturas para suas atividades de investigação.
A entrega dos novos equipamentos ocorre em um momento de resultados positivos para a segurança na região, que, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, apresentou o menor número de roubos dos últimos 25 anos. Entre janeiro e julho, a queda nesse tipo de crime foi de 30% em comparação com o mesmo período do ano passado. A produtividade policial também se destacou, com 13,3 mil prisões efetuadas nos primeiros sete meses do ano.
“O combate ao crime organizado é nossa prioridade, por isso estamos garantindo novos equipamentos, viaturas e tecnologia para que nossos policiais entreguem a segurança que a população paulista merece”, destacou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, durante o evento.
A cerimônia em Ribeirão Preto também marcou a troca de comando no CPI-3 (Comando de Policiamento do InteriorI) com o coronel Rodrigo Quintino assumindo o posto. “É uma honra voltar para a terra onde nasci agora como comandante dessa região. Continuaremos combatendo o crime organizado para garantir a tranquilidade da nossa população”, afirmou o novo comandante.
-
Mauricio Fico 12 horas atrásmais viaturas pra reforçar os comandos em franca,com o que o estado esta arrecadando com bafometros,não vai demora muito,o cidadão francano se sair de casa ,ate voltar pra casa,tera passado por no minimo uns 4 comandos de baffometro.blits nas ruas e bairros onde concentra muitos roubos,vc não ve viaturas,de dia estão nos postos de gasolina e portas de padarias tomando o lanchinho.
-
Antonio Carlos 13 horas atrásEnganação política, não são viaturas que estão faltando, essas sobram nos pátios das delegacias e dentro dos batalhões, e quem passa em frente vê isso, o que precisa fazer é por esses homens e mulheres nas ruas onde pululam marginais e bandidos, não ficarem às dúzias dentro dos batalhões e das delegacias jogando e coçando baralho nos computadores. Tem um tempinho?, então entre em um plantão de DP pra ver como são as coisas lá e como o cidadão é tratado pelas otoridades de pulisia. A verdade é que as polícias são encosto de pessoas que não teriam futuro nenhum na vida que entram nas polícias pra enrolar até dar o pouco tempo que precisam para aposentar e que ficam cozinhando o galo mas sombras. Viaturas......