Estado anuncia 72 novas viaturas para polícias em Franca e região

As forças de segurança que atuam em Franca e em outros 56 municípios da região foram reforçadas com a entrega de 72 novas viaturas para as Polícias Civil e Militar. O anúncio, que representa um investimento de R$ 10,9 milhões do governo estadual, foi realizado na última sexta-feira, 19, em Ribeirão Preto.

Do total, 66 veículos foram destinados à Polícia Militar para serem utilizados em modalidades essenciais como a Força Tática e o radiopatrulhamento, que atende às chamadas do 190. A Polícia Civil recebeu seis novas viaturas para suas atividades de investigação.

A entrega dos novos equipamentos ocorre em um momento de resultados positivos para a segurança na região, que, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, apresentou o menor número de roubos dos últimos 25 anos. Entre janeiro e julho, a queda nesse tipo de crime foi de 30% em comparação com o mesmo período do ano passado. A produtividade policial também se destacou, com 13,3 mil prisões efetuadas nos primeiros sete meses do ano.