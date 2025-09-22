CDHU fará mutirão para renegociar dívidas em Franca

Os mutuários da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) em Franca terão uma nova oportunidade para regularizar sua situação financeira. Entre os dias 1º e 4 de outubro, a Carreta da CDHU Móvel estará na cidade para um grande mutirão de atendimento.
A estrutura será montada no Conjunto Esportivo "Ângelo Tornatore" (Poliesportivo do Leporace), na avenida Abrahão Brickmann. O atendimento ocorrerá de quarta a sexta-feira, das 9h às 18h, e no sábado, das 9h às 15h.
A iniciativa é voltada especialmente para moradores dos conjuntos habitacionais localizados nos bairros Leporace, Parque Dom Pedro, City Petrópolis, Jardim Alvorada e Jardim Santa Bárbara, mas está aberta a todos os mutuários da cidade.
No local, será possível realizar a renegociação de dívidas, formalizar acordos, emitir segunda via de boletos, obter orientações sobre a transferência de financiamentos, revisão de prestações e escrituras, além de esclarecer outras dúvidas sobre os contratos.
O objetivo da ação, realizada em parceria com a Prefeitura, é facilitar o acesso dos moradores aos serviços da companhia, ajudando-os a manter o sonho da casa própria em dia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 000 2348.
