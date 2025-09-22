CDHU fará mutirão para renegociar dívidas em Franca

Os mutuários da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) em Franca terão uma nova oportunidade para regularizar sua situação financeira. Entre os dias 1º e 4 de outubro, a Carreta da CDHU Móvel estará na cidade para um grande mutirão de atendimento.

A estrutura será montada no Conjunto Esportivo "Ângelo Tornatore" (Poliesportivo do Leporace), na avenida Abrahão Brickmann. O atendimento ocorrerá de quarta a sexta-feira, das 9h às 18h, e no sábado, das 9h às 15h.

A iniciativa é voltada especialmente para moradores dos conjuntos habitacionais localizados nos bairros Leporace, Parque Dom Pedro, City Petrópolis, Jardim Alvorada e Jardim Santa Bárbara, mas está aberta a todos os mutuários da cidade.