Feirão em Franca oferece R$ 11 mil de subsídio para casa própria

Famílias de baixa renda de Franca que sonham com a casa própria tiveram uma nova oportunidade no último sábado, 20. A cidade sediou a primeira edição do "Novo Feirão Casa Paulista", um evento que disponibilizou 35 novas Cartas de Crédito Imobiliário com subsídios de R$ 11 mil cada, totalizando mais de R$ 385 mil em apoio do Governo do Estado.
O valor, concedido a fundo perdido, é destinado a famílias com renda de até três salários mínimos que não possuem imóvel ou financiamento em seu nome. O subsídio estadual funciona como um complemento à entrada do financiamento, facilitando a aprovação do crédito junto à Caixa Econômica Federal e tornando a compra do primeiro imóvel uma realidade para quem mais precisa.
O impacto do programa é significativo. Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, o benefício reduz a renda média necessária das famílias compradoras de R$ 5,5 mil para R$ 2,8 mil, ampliando o acesso à moradia digna.
O feirão em Franca ofertou imóveis enquadrados nos critérios do programa. Desde 2023, o Casa Paulista já entregou 218 unidades habitacionais na Região Administrativa de Franca, com um investimento de R$ 2,3 milhões, e outras 766 moradias estão em construção, com mais R$ 8,2 milhões investidos pelo Estado.
Chayene 1 dia atrasComo faço pra poder participar? E não teve um divulgação pra gente saber