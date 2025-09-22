Feirão em Franca oferece R$ 11 mil de subsídio para casa própria

Famílias de baixa renda de Franca que sonham com a casa própria tiveram uma nova oportunidade no último sábado, 20. A cidade sediou a primeira edição do "Novo Feirão Casa Paulista", um evento que disponibilizou 35 novas Cartas de Crédito Imobiliário com subsídios de R$ 11 mil cada, totalizando mais de R$ 385 mil em apoio do Governo do Estado.

O valor, concedido a fundo perdido, é destinado a famílias com renda de até três salários mínimos que não possuem imóvel ou financiamento em seu nome. O subsídio estadual funciona como um complemento à entrada do financiamento, facilitando a aprovação do crédito junto à Caixa Econômica Federal e tornando a compra do primeiro imóvel uma realidade para quem mais precisa.

O impacto do programa é significativo. Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, o benefício reduz a renda média necessária das famílias compradoras de R$ 5,5 mil para R$ 2,8 mil, ampliando o acesso à moradia digna.