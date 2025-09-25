Franca recebe Cacai Bauer, 1ª influencer com Down do Brasil

Em alusão ao Setembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre a luta da pessoa com deficiência, Franca vai receber uma programação especial nesta sexta-feira, 26, às 19h, no auditório do Uni-Facef.
A convidada será Cacai Bauer, reconhecida como a primeira influenciadora digital com Síndrome de Down do Brasil. A palestra promete trazer reflexões sobre inclusão, diversidade e a importância da representatividade nas redes sociais e na sociedade.
A entrada será gratuita para pessoas com deficiência e seus familiares, mas é necessário realizar inscrição prévia.
O evento é organizado pelo Instituto Lalá. Mais informações e inscrições podem ser obtidas pelas redes sociais da instituição ou pelo telefone (16) 99749-0882.
O Setembro Verde tem como objetivo reforçar a importância de construir uma sociedade mais consciente, acessível e inclusiva.
