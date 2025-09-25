Franca recebe Cacai Bauer, 1ª influencer com Down do Brasil

Em alusão ao Setembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre a luta da pessoa com deficiência, Franca vai receber uma programação especial nesta sexta-feira, 26, às 19h, no auditório do Uni-Facef.

A convidada será Cacai Bauer, reconhecida como a primeira influenciadora digital com Síndrome de Down do Brasil. A palestra promete trazer reflexões sobre inclusão, diversidade e a importância da representatividade nas redes sociais e na sociedade.

A entrada será gratuita para pessoas com deficiência e seus familiares, mas é necessário realizar inscrição prévia.