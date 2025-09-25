25 de setembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SETEMBRO VERDE

Franca recebe Cacai Bauer, 1ª influencer com Down do Brasil

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes sociais
Cacai Bauer, reconhecida como a primeira influenciadora digital com Síndrome de Down do Brasil
Cacai Bauer, reconhecida como a primeira influenciadora digital com Síndrome de Down do Brasil

Em alusão ao Setembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre a luta da pessoa com deficiência, Franca vai receber uma programação especial nesta sexta-feira, 26, às 19h, no auditório do Uni-Facef.

A convidada será Cacai Bauer, reconhecida como a primeira influenciadora digital com Síndrome de Down do Brasil. A palestra promete trazer reflexões sobre inclusão, diversidade e a importância da representatividade nas redes sociais e na sociedade.

A entrada será gratuita para pessoas com deficiência e seus familiares, mas é necessário realizar inscrição prévia.

O evento é organizado pelo Instituto Lalá. Mais informações e inscrições podem ser obtidas pelas redes sociais da instituição ou pelo telefone (16) 99749-0882.

O Setembro Verde tem como objetivo reforçar a importância de construir uma sociedade mais consciente, acessível e inclusiva.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários