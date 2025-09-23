Balé Folclórico da Bahia traz espetáculo aclamado a Franca

O Sesc Franca receberá no dia 1º de outubro uma das mais importantes companhias de dança do mundo: o Balé Folclórico da Bahia. Com uma apresentação única, o grupo, que já percorreu mais de 30 países em 37 anos de trajetória, traz à cidade um espetáculo que celebra a cultura afro-brasileira em sua forma mais vibrante.
O evento faz parte da Extensão da 14ª Bienal Sesc de Dança, uma iniciativa que leva destaques do festival para outras unidades do Sesc no Estado. A apresentação em Franca é uma oportunidade para o público local assistir a uma produção de renome internacional, aclamada pela crítica em veículos como o jornal The New York Times.
O espetáculo reúne quatro coreografias que mesclam o clássico e o contemporâneo, incluindo Bolero, uma releitura da obra de Maurice Ravel, e Afixirê, uma das peças mais consagradas do repertório da companhia, que celebra os povos africanos e a cultura baiana.
Sob a direção artística de José Carlos Santos, o "Zebrinha", desde 1993, a companhia se tornou uma das principais referências da dança popular no cenário mundial, levando a riqueza das manifestações culturais da Bahia para os mais prestigiados palcos.
As vendas começam nesta terça-feira, 23, às 17h, de forma online. Já presencialmente, na unidade do Sesc, localizada na avenida Doutor Ismael Alonso y Alonso, 3.071, é a partir de quarta-feira, 24, às 17h.
