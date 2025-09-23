Balé Folclórico da Bahia traz espetáculo aclamado a Franca

O Sesc Franca receberá no dia 1º de outubro uma das mais importantes companhias de dança do mundo: o Balé Folclórico da Bahia. Com uma apresentação única, o grupo, que já percorreu mais de 30 países em 37 anos de trajetória, traz à cidade um espetáculo que celebra a cultura afro-brasileira em sua forma mais vibrante.

O evento faz parte da Extensão da 14ª Bienal Sesc de Dança, uma iniciativa que leva destaques do festival para outras unidades do Sesc no Estado. A apresentação em Franca é uma oportunidade para o público local assistir a uma produção de renome internacional, aclamada pela crítica em veículos como o jornal The New York Times.

O espetáculo reúne quatro coreografias que mesclam o clássico e o contemporâneo, incluindo Bolero, uma releitura da obra de Maurice Ravel, e Afixirê, uma das peças mais consagradas do repertório da companhia, que celebra os povos africanos e a cultura baiana.