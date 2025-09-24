Franca conquista credencial para Centro de Inovação Tecnológica

Franca deu um passo decisivo no setor de tecnologia e empreendedorismo. O Governo de São Paulo publicou, no Diário Oficial do último dia 15 de setembro, a resolução que credencia oficialmente o município a integrar a Rede Paulista de Centros de Inovação. Com isso, a cidade passa a contar com o CIT (Centro de Inovação Tecnológica), estrutura que promete ampliar o suporte tanto para startups quanto para empresas já consolidadas.

A novidade foi destacada pela secretária de Desenvolvimento, Lucimara Prado, durante a ExpoEcomm, na terça-feira, 16. Dias depois, na sexta-feira, 19, o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) confirmou o credenciamento em vídeo publicado nas redes sociais, celebrando o avanço.

“É um passo gigantesco e decisivo para começarmos a construção do nosso Centro de Inovação já no próximo ano. Hoje temos a incubadora de empresas que apoia empreendedores locais. Com o CIT, poderemos também oferecer suporte a empresas maiores, gerando novas oportunidades de emprego”, afirmou o prefeito.