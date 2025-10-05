Marcelino, Maria de Lourdes, Viviane. Eles decidiram mudar: Sonho

Para muitos, o sonho de concluir os estudos fica para trás, interrompido pelas longas jornadas de trabalho e pelas responsabilidades da vida adulta. Em Franca, no entanto, o Cesum (Centro de Ensino Supletivo Municipal) "Professora Climene Rebelo Novelino Abdala", localizado na rua Professor Laerte Barbosa, 929, no Residencial Baldassari, se especializou em reacender essa chama, oferecendo um modelo de ensino flexível que acolhe as mais diversas trajetórias de vida e prova que nunca é tarde para voltar a aprender.

As histórias que circulam pelos corredores da escola são a maior prova disso. Viviane Cristina Mota Estevan, de 52 anos, trabalha como pespontadeira das 5h da manhã às 22h, mas toda quarta-feira à noite, reserva um tempo sagrado para ir à escola.

“Tive que trabalhar muito cedo e vi meu sonho se acabar. Formei meus filhos e são eles que me dão força para agora, realizar meu sonho. Meu maior sonho é colocar meu diploma exposto na parede da sala”, conta ela, que está no 9º ano.