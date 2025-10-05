Marcelino, Maria de Lourdes, Viviane. Eles decidiram mudar: Sonho

Para muitos, o sonho de concluir os estudos fica para trás, interrompido pelas longas jornadas de trabalho e pelas responsabilidades da vida adulta. Em Franca, no entanto, o Cesum (Centro de Ensino Supletivo Municipal) "Professora Climene Rebelo Novelino Abdala", localizado na rua Professor Laerte Barbosa, 929, no Residencial Baldassari, se especializou em reacender essa chama, oferecendo um modelo de ensino flexível que acolhe as mais diversas trajetórias de vida e prova que nunca é tarde para voltar a aprender.
As histórias que circulam pelos corredores da escola são a maior prova disso. Viviane Cristina Mota Estevan, de 52 anos, trabalha como pespontadeira das 5h da manhã às 22h, mas toda quarta-feira à noite, reserva um tempo sagrado para ir à escola.
“Tive que trabalhar muito cedo e vi meu sonho se acabar. Formei meus filhos e são eles que me dão força para agora, realizar meu sonho. Meu maior sonho é colocar meu diploma exposto na parede da sala”, conta ela, que está no 9º ano.
Sua filha, a enfermeira Ana Laura, de 23 anos, faz questão de acompanhá-la. “Tenho muito orgulho dela, todas as quartas-feiras a acompanho na escola e fico feliz em vê-la realizando o sonho de estudar”, diz.
Um modelo de ensino que se adapta à vida do aluno
O que torna histórias como a de Viviane possíveis é o modelo de ensino semipresencial do Cesum, o maior da região em número de atendimentos. Diferente das aulas noturnas tradicionais, o sistema é baseado em encontros individualizados e agendados entre aluno e professor. O estudante foca em uma disciplina por vez, recebe uma apostila e um roteiro de estudos e marca seus atendimentos conforme sua disponibilidade, dentro do horário de funcionamento da escola (das 12h30 às 21h).
Nesses encontros, o aluno realiza avaliações, tira dúvidas e aprofunda o conhecimento. “Estudar no Cesum está sendo gratificante e recomendo para todos, pois tem horários flexíveis e ajuda muito”, afirma Marcelino, de 66 anos. Aposentado, ele retornou à escola após quatro décadas com um objetivo claro: concluir os estudos para obter o Creci e se tornar corretor de imóveis.
Inspiração e novos começos
A motivação para voltar a estudar vem de várias formas. Para Maria de Lourdes Gerônimo Barcelos, de 70 anos, a inspiração veio de casa. “Uma de minhas filhas faz Pedagogia e vendo a dedicação dela pelos estudos, me deu vontade de voltar”, conta.
Como não tinha certificado de escolaridade, ela procurou o Cesum para fazer um exame de classificação e iniciar sua jornada. “Estou bem feliz e ansiosa por voltar a estudar. Lá em casa, todos estão me incentivando muito”.
Com matrículas abertas durante todo o ano, o Cesum também se destaca pelo forte apoio à educação especial e pelo incentivo para que os alunos continuem sonhando alto, com orientação para o Enem, Provão Paulista e acesso ao Cursinho Popular da cidade.
Colaboradores do Cesum 'Prof.ª Climene Rebelo Novelino Abdala', em Franca
