Franca ganha curso inédito e gratuito de cinema independente

Entusiastas do audiovisual em Franca têm uma nova e inédita oportunidade de formação. Estão abertas as inscrições para o "Curso de Cinema Independente", uma iniciativa gratuita que oferecerá 30 vagas para pessoas a partir de 16 anos. O prazo para se inscrever termina nesta quarta-feira, 24.
O curso, com duração total de 16 meses, é um projeto de formação artística e técnica contemplado pelo Edital de Parceria Cultural da Prefeitura. A estrutura é dividida em três grandes ciclos de produção: videoclipe, documentário e curta-metragem de ficção, proporcionando aos alunos uma vivência completa do fazer cinematográfico, do roteiro à finalização.
O primeiro ciclo, que começa no final de setembro, terá como foco a criação de videoclipes. O grande diferencial é a proposta de integração com a cena autoral da cidade: os participantes irão colaborar diretamente com bandas e artistas independentes de Franca para desenvolver e produzir os clipes, fortalecendo tanto o setor audiovisual quanto o musical.
A idealização e coordenação do projeto é do diretor e produtor cultural Mauro Júnior, com produção de Gabriela da Mata e um corpo de oito instrutores especializados.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através de um formulário online, basta clicar aqui. A seleção dos 30 participantes será realizada após o encerramento do prazo. A aula inaugural do primeiro ciclo está marcada para o dia 27 de setembro, um sábado, às 9h, no Ipra (Instituto Práxis de Educação e Cultura), localizado na rua Diogo Feijó, 1.956, Estação.
