Empresa abre 20 vagas de trainee em diversas áreas

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) abriu na última quinta-feira, 18, as inscrições para o seu Programa de Trainee 2026. São oferecidas 20 vagas para recém-formados de qualquer curso de graduação, com salário compatível com o mercado, participação nos resultados (PPR) e um pacote de benefícios, incluindo vales-refeição e alimentação, plano de saúde e previdência privada.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 13 de outubro, através do site, basta clicar aqui. O programa, com duração de 12 meses e início em janeiro de 2026, busca jovens talentos com potencial para assumir futuras posições de liderança na companhia.
“Queremos atrair jovens com brilho nos olhos e que sonham em ir além da carreira, deixando uma marca positiva, um legado para a sociedade”, afirma Josué Bressane, diretor-executivo de Gente & Gestão da Sabesp.
Para participar, os candidatos devem estar no último semestre da graduação ou ter concluído o curso entre dezembro de 2021 e dezembro de 2025. Também é necessário ter disponibilidade para residir em outras cidades do estado de São Paulo atendidas pela Sabesp.
Um diferencial do processo seletivo deste ano é o benefício estendido aos candidatos que avançarem até a etapa de dinâmica, mas não forem selecionados para as vagas. Eles terão acesso gratuito, por um ano, ao conteúdo online da Universidade Corporativa Sabesp (UniSabesp) e farão parte do banco de talentos da companhia para futuras oportunidades.
