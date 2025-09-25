Empresa abre 20 vagas de trainee em diversas áreas

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) abriu na última quinta-feira, 18, as inscrições para o seu Programa de Trainee 2026. São oferecidas 20 vagas para recém-formados de qualquer curso de graduação, com salário compatível com o mercado, participação nos resultados (PPR) e um pacote de benefícios, incluindo vales-refeição e alimentação, plano de saúde e previdência privada.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 13 de outubro, através do site, basta clicar aqui. O programa, com duração de 12 meses e início em janeiro de 2026, busca jovens talentos com potencial para assumir futuras posições de liderança na companhia.

“Queremos atrair jovens com brilho nos olhos e que sonham em ir além da carreira, deixando uma marca positiva, um legado para a sociedade”, afirma Josué Bressane, diretor-executivo de Gente & Gestão da Sabesp.