Franca celebra a Semana da Árvore com plantios e arte

A Secretaria de Meio Ambiente de Franca deu início, no último sábado, 20, à programação da Semana da Árvore, com uma série de atividades gratuitas voltadas à conscientização e à preservação ambiental. As ações incluem plantio de mudas, atividades educativas e uma exposição de arte.

A abertura oficial aconteceu, no Parque dos Trabalhadores, com o plantio de uma muda nativa do Cerrado. No local, voluntários e técnicos realizarão ações educativas, ensinando principalmente às crianças a forma correta de realizar o plantio e a importância do cuidado com o meio ambiente.

No domingo, 21, a programação continuou em dois locais. No Jardim Zoobotânico, foi aberta a exposição de arte "Como Árvores", com obras de artistas locais e escolas. A mostra ficará em exibição até o dia 26.