Franca celebra a Semana da Árvore com plantios e arte

A Secretaria de Meio Ambiente de Franca deu início, no último sábado, 20, à programação da Semana da Árvore, com uma série de atividades gratuitas voltadas à conscientização e à preservação ambiental. As ações incluem plantio de mudas, atividades educativas e uma exposição de arte.
A abertura oficial aconteceu, no Parque dos Trabalhadores, com o plantio de uma muda nativa do Cerrado. No local, voluntários e técnicos realizarão ações educativas, ensinando principalmente às crianças a forma correta de realizar o plantio e a importância do cuidado com o meio ambiente.
No domingo, 21, a programação continuou em dois locais. No Jardim Zoobotânico, foi aberta a exposição de arte "Como Árvores", com obras de artistas locais e escolas. A mostra ficará em exibição até o dia 26.
Também no domingo, o Parque dos Trabalhadores sediou um grande Mutirão de Plantio de Espécies Nativas, uma parceria que envolve o Sesc, o Tiro de Guerra e movimentos sociais. “O objetivo é fortalecer a conscientização a respeito da preservação da flora, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Nicola Rossano Costa.
Distribuição permanente de mudas
A secretaria reforça que, além das atividades da Semana da Árvore, mantém um programa permanente de distribuição gratuita de mudas no Jardim Zoobotânico (avenida São Francisco de Assis, 1000). Moradores podem comparecer ao local de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, para receber orientação e escolher a espécie mais adequada para sua calçada ou quintal.
