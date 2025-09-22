Você pode cadastrar suas câmeras no Muralha Paulista; veja como

O governo do Estado de São Paulo iniciou neste mês uma nova fase do programa Muralha Paulista, que passa a contar com a colaboração de cidadãos e empresas. A partir de agora, pessoas físicas e jurídicas que possuem câmeras de segurança voltadas para a via pública podem cadastrá-las voluntariamente para integrar a rede estadual e segurança.

A iniciativa, regulamentada por decreto estadual, tem como objetivo ampliar a base de informações utilizadas no combate à criminalidade.

Atualmente, o sistema já opera com câmeras do governo e de municípios, mas a novidade permitirá a integração também de equipamentos instalados em casas, condomínios e empresas. As imagens serão analisadas por inteligência artificial, fortalecendo o trabalho das forças de segurança.