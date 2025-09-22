Criminalidade em Franca cai em 2025, mas furtos disparam

Quando se observa os crimes contra a vida, o município registrou 8 homicídios dolosos entre janeiro e julho. O mês de março foi o mais violento, com três vítimas, enquanto nos demais meses os números oscilaram de zero a dois casos. A quantidade é semelhante à de anos anteriores, sem aumento expressivo, mas ainda representa um alerta para a segurança pública.

O balanço das ocorrências criminais em Franca , divulgado até julho de 2025, mostra que a cidade vive um movimento de redução nos números da criminalidade ao longo do ano. Foram 4.060 registros nos sete primeiros meses, com uma queda gradual: em janeiro, as delegacias da cidade receberam 645 ocorrências, enquanto em julho esse número caiu para 530. A tendência de retração é um dado positivo, mas o levantamento também revela que os furtos continuam sendo a principal preocupação, respondendo por mais da metade de todos os casos.

Os roubos, que envolvem violência ou ameaça, também apresentaram números relevantes, mas em tendência de queda. Foram 127 ocorrências até julho, sendo 22 somente em janeiro, mês com o maior índice. Já junho teve o menor número, com apenas 12 registros. Essa redução gradual pode estar ligada ao trabalho preventivo das forças de segurança, que têm investido em operações para coibir esse tipo de crime, mas também reflete mudanças no perfil da criminalidade local, que parece migrar para delitos sem uso de violência.

O crime mais recorrente em Franca segue sendo o furto. Foram 2.351 registros nos sete primeiros meses do ano, o equivalente a mais da metade de todas as ocorrências criminais. Em janeiro, foram 398 casos, número que caiu para 295 em julho, mas ainda se mantém alto. Os furtos afetam principalmente o comércio e veículos, sendo considerados crimes de oportunidade, que nem sempre são evitados por policiamento ostensivo. Esse dado reforça a necessidade de ações integradas de prevenção, como campanhas de orientação e reforço da vigilância em áreas mais vulneráveis.

Outro ponto importante do levantamento está ligado às lesões corporais. No acumulado do ano, foram 649 registros de lesões dolosas, aquelas em que há intenção de ferir. Maio e junho foram os meses mais críticos, com 102 e 101 ocorrências, respectivamente. Além disso, os acidentes de trânsito continuam a pesar nas estatísticas criminais: foram 482 casos de lesões culposas no período, resultado de colisões e imprudências no tráfego urbano. Os números reforçam que a violência não está restrita apenas a crimes intencionais, mas também às falhas de convivência no trânsito.