Pedregulho, Franca e Jeriquara lideram produção de café em SP

O agronegócio paulista demonstrou sua força em 2024, atingindo um valor de produção recorde de R$ 118 bilhões, um crescimento de 4,9% em relação ao ano anterior. O resultado, divulgado na última semana pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), é o maior já registrado desde o início da pesquisa em 1974 e se destaca por ocorrer em um ano em que a produção agrícola brasileira registrou queda de 3,9%.
O desempenho excepcional do estado foi impulsionado principalmente pela valorização do café e de frutas como a laranja, que compensaram uma leve redução na área plantada e as perdas em culturas como soja e milho.
Região de Franca lidera no café
A cafeicultura foi a grande estrela do ano, com um salto de 87% no valor de sua produção no estado, totalizando R$ 8,6 bilhões. Esse crescimento foi impulsionado tanto por um aumento de 9% na quantidade produzida quanto pela alta dos preços no mercado internacional.
Neste cenário, a região de Franca se consolidou como a principal potência do setor. Segundo os dados do IBGE, Pedregulho foi o município com o maior valor de produção de café em todo o estado de São Paulo, gerando R$ 1 bilhão. Franca aparece na segunda posição, com R$ 625 milhões, e Jeriquara na terceira, com R$ 430 milhões, evidenciando a força regional na cultura.
Frutas e cana-de-açúcar
As frutas também tiveram um ano de recordes. O valor da produção de laranja cresceu 44%, atingindo R$ 22,2 bilhões, enquanto a banana e o limão também registraram seus maiores valores históricos. A cana-de-açúcar, principal produto agrícola paulista em volume, teve uma pequena queda na produção devido ao clima, mas preços atrativos do etanol ajudaram a manter seu valor de produção estável em R$ 56,3 bilhões.
Soja e milho em baixa
Na contramão do bom desempenho geral, as lavouras de soja e milho sofreram com a estiagem e a queda nos preços internacionais. O valor da produção de soja no estado caiu 40%, enquanto o do milho recuou 29% em comparação com o ano anterior.
