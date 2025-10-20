Pedregulho, Franca e Jeriquara lideram produção de café em SP

O agronegócio paulista demonstrou sua força em 2024, atingindo um valor de produção recorde de R$ 118 bilhões, um crescimento de 4,9% em relação ao ano anterior. O resultado, divulgado na última semana pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), é o maior já registrado desde o início da pesquisa em 1974 e se destaca por ocorrer em um ano em que a produção agrícola brasileira registrou queda de 3,9%.

O desempenho excepcional do estado foi impulsionado principalmente pela valorização do café e de frutas como a laranja, que compensaram uma leve redução na área plantada e as perdas em culturas como soja e milho.

Região de Franca lidera no café

A cafeicultura foi a grande estrela do ano, com um salto de 87% no valor de sua produção no estado, totalizando R$ 8,6 bilhões. Esse crescimento foi impulsionado tanto por um aumento de 9% na quantidade produzida quanto pela alta dos preços no mercado internacional.