Setembro Verde: veja os mitos e verdades do Câncer Colorretal

A luta e a conscientização promovida pela cantora e atriz Preta Gil contra um câncer colorretal trouxeram um holofote necessário sobre a doença no Brasil. Apesar de não resistir e morrer em julho deste ano, a cantora se tornou um símbolo de resiliência e da importância do diagnóstico precoce.

Em pleno Setembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre este tipo de tumor, os números locais merecem atenção. Segundo dados da Secretaria de Saúde, em 2025, até o mês de maio, a cidade já registrou 74 internações pela doença, sendo 39 homens e 35 mulheres. Além disso, foram realizados 506 procedimentos clínicos relacionados, que incluem desde consultas e exames a tratamentos como quimioterapia e radioterapia.

O cenário de 2024 também é relevante para comparação: foram 171 internações ao longo do ano (105 homens e 66 mulheres) e 1.011 procedimentos clínicos. Os casos que levaram à hospitalização em ambos os anos estão classificados principalmente entre os CIDs C18 (neoplasia maligna do cólon), C19 (junção retossigmoide), C20 (reto) e C21 (ânus e canal anal).

Um cenário nacional e a voz do especialista