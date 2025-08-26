26 de agosto de 2025
ADHEMAR DE BARROS

Ladrões rendem funcionários e levam R$ 20 mil em posto de Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Câmeras de Segurança
Momento em que criminosos assaltam o posto de combustível
Momento em que criminosos assaltam o posto de combustível

O assalto a um posto de combustíveis assustou funcionários e moradores na tarde dessa segunda-feira, 25, na avenida Adhemar Pereira de Barros, saída de Franca para Ibiraci (MG). O crime aconteceu por volta das 14h40 e foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com as imagens, um carro chegou ao posto em um momento em que não havia clientes. Dois homens armados, encapuzados e usando máscaras para cobrir o rosto, desceram do veículo, enquanto o motorista permaneceu no carro.

Os criminosos renderam os frentistas e o gerente, obrigando-os a ir até a sala onde fica o cofre. Sob ameaça, o gerente foi forçado a abrir o compartimento e entregar o dinheiro.

No total, R$ 20 mil foram levados pelos assaltantes, que trancaram as vítimas na sala e fugiram em seguida. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

As câmeras de monitoramento devem ajudar a polícia na investigação. Ninguém ficou ferido, mas os funcionários ficaram em estado de choque com a violência da ação.

