Ladrões rendem funcionários e levam R$ 20 mil em posto de Franca

O assalto a um posto de combustíveis assustou funcionários e moradores na tarde dessa segunda-feira, 25, na avenida Adhemar Pereira de Barros, saída de Franca para Ibiraci (MG). O crime aconteceu por volta das 14h40 e foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com as imagens, um carro chegou ao posto em um momento em que não havia clientes. Dois homens armados, encapuzados e usando máscaras para cobrir o rosto, desceram do veículo, enquanto o motorista permaneceu no carro.

Os criminosos renderam os frentistas e o gerente, obrigando-os a ir até a sala onde fica o cofre. Sob ameaça, o gerente foi forçado a abrir o compartimento e entregar o dinheiro.