Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 26, em Franca:

Nome: Carlos Roberto Vieira

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Sergio Luiz Oliveira de Souza

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 10h