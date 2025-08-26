Corra! Feirão de emprego tem 248 vagas e contrata hoje em Franca

O Programa Emprega Franca está com uma semana de grandes oportunidades para quem busca uma colocação no mercado de trabalho, incluindo dois processos seletivos presenciais para redes de supermercados que acontecem nesta terça, 26, e quarta-feira, 27. Ao todo, o programa soma 248 vagas em diversas áreas.

Processos Seletivos

Nesta terça-feira, 26, às 8h: A seleção busca preencher 29 vagas para funções como operador de caixa, repositor, açougueiro, fiscal de loja, estoquista e aprendiz.

Já na quarta-feira, 27, das 9h às 14h: Oportunidades para ajudante de depósito, confeiteiro, padeiro, empacotador e fiscal de caixa. Esta seleção também terá vagas destinadas a pessoas com deficiência e com mais de 50 anos.

Para participar de qualquer um dos processos seletivos, basta comparecer à sede do Emprega Franca no dia e horário indicados, levando documentos pessoais e um currículo atualizado.

Outras vagas

Além das seleções para supermercados, o programa tem vagas abertas em áreas como indústria de calçados (operador de balancim, montador), serviços (mecânico, motorista, garçom), administração e estágios. Para a maioria das funções, não é exigida experiência comprovada.