26 de agosto de 2025
MAIS SEGURANÇA

Após casos de violência, UPAs e PS terão reforço da Guarda Civil

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Reunião da Saúde para garantir mais segurança nas unidades de saúde de Franca
As Secretarias de Saúde e Segurança de Franca anunciaram um reforço na segurança das unidades de urgência e emergência da cidade. A medida, que prevê o apoio direto da GCM (Guarda Civil Municipal), foi adotada para garantir a integridade física de servidores e pacientes nos Prontos-socorros adulto e infantil e nas UPAS dos Jardins Aeroporto e Anita.

A decisão foi tomada após uma reunião entre os secretários das pastas e representantes dos funcionários dessas unidades. Ficou determinado que as equipes de segurança dos locais passarão a contar com a presença e o suporte da Guarda Civil.

O novo plano de segurança já foi colocado em prática no último fim de semana e, segundo a Prefeitura, não houve registro de novas ocorrências de violência nas unidades.

A Secretaria de Saúde reforça que, com a segurança ampliada, as equipes que atuam nos prontos-socorros e UPAs estão aptas e capacitadas para continuar prestando o atendimento necessário à população.

