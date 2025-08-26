Recapeamento conclui 1ª etapa e avança para o Jardim Paraty

O programa Asfalto Novo, da Prefeitura de Franca, está concluindo nesta semana sua primeira etapa de obras, com a finalização do recapeamento de dezenas de ruas na região do Parque do Horto e Vila Santa Terezinha, na zona norte da cidade. Após a conclusão dos serviços neste setor, as equipes serão deslocadas para iniciar os trabalhos no Jardim Paraty, na região sul.

Iniciado na primeira quinzena de agosto, o programa já revitalizou importantes vias da zona norte, como as ruas Luiz Belchior e Luís Domingos, no Parque do Horto, e as ruas Miragaia e Drauzio, na Vila Santa Terezinha.

Para finalizar esta etapa, as equipes trabalham ao longo desta semana em mais 15 ruas do Parque do Horto, incluindo a Nelson Facioli, Hélio Cerqueira e Antônio Torralbo.