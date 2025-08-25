Francano conquista título em sua 1ª competição de fisiculturismo

O jovem Rafael Silva Pimenta, de 18 anos, morador do Jardim Aeroporto I, na região Sul de Franca, conquistou neste domingo, 24, o primeiro lugar na categoria Classic Physique Natural Júnior do LBF Regional Championship, em Jacareí (SP). A vitória marcou sua estreia no fisiculturismo competitivo.
A trajetória do atleta começou em 2021, quando passou a treinar calistenia em casa, já que não tinha condições de pagar academia. Em 2024, conseguiu se matricular em uma academia, onde aprimorou seus treinos e recebeu apoio para se preparar para a competição.
Adventista, Rafael sempre enfrentou dificuldades para competir, já que a maioria dos campeonatos acontece aos sábados. Neste ano, porém, com o evento marcado para o domingo, ele finalmente teve a chance de realizar seu sonho. “Orei a Deus para entender se esse era um propósito para mim”, contou.
Rafael é Adventista do Sétimo Dia, religião cristã que considera o sábado um dia sagrado de descanso, o que geralmente o impede de competir em eventos realizados nessa data.
A preparação intensiva durou cinco semanas, com apoio do dono da academia, amigos e familiares. Faltando duas semanas para o campeonato, Rafael recebeu acompanhamento gratuito do nutricionista Matheus Ricordi, que o ajudou a finalizar o físico para a competição. Mesmo enfrentando uma infecção de garganta às vésperas do evento, o jovem não desistiu.
No palco neste domingo, Rafael impressionou os juízes e o público. Além da vitória na sua categoria, ele também competiu no Overall, enfrentando atletas hormonizados, recebendo aplausos da plateia e reconhecimento dos árbitros.
“A viagem foi muito boa e consegui realizar meu sonho ao encontrar uma competição realizada no domingo. Espero que no futuro mais eventos olhem também para pessoas que guardam o sábado como verdadeiro dia de descanso”, finalizou.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.