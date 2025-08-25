Francano conquista título em sua 1ª competição de fisiculturismo

O jovem Rafael Silva Pimenta, de 18 anos, morador do Jardim Aeroporto I, na região Sul de Franca, conquistou neste domingo, 24, o primeiro lugar na categoria Classic Physique Natural Júnior do LBF Regional Championship, em Jacareí (SP). A vitória marcou sua estreia no fisiculturismo competitivo.

A trajetória do atleta começou em 2021, quando passou a treinar calistenia em casa, já que não tinha condições de pagar academia. Em 2024, conseguiu se matricular em uma academia, onde aprimorou seus treinos e recebeu apoio para se preparar para a competição.

Adventista, Rafael sempre enfrentou dificuldades para competir, já que a maioria dos campeonatos acontece aos sábados. Neste ano, porém, com o evento marcado para o domingo, ele finalmente teve a chance de realizar seu sonho. “Orei a Deus para entender se esse era um propósito para mim”, contou.