Franca tem etanol e gasolina mais caros do interior após E30

A escalada de preços de combustíveis no interior paulista após a implementação da gasolina E30, que passou a vigorar em 1º de agosto, mostra diferenças significativas entre cidades. Entre 27 de julho e 10 de agosto de 2025, Franca se destacou com os valores mais altos tanto para etanol quanto para gasolina comum, conforme levantamento feito com base nos dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo).
A gasolina E30 é uma nova mistura de combustível utilizada no Brasil, que combina gasolina com 30% de etanol anidro.
No período analisado, o etanol em Franca subiu de R$ 3,96 (27/7) para R$ 4,27 (10/8), uma alta de 7,83%, enquanto a gasolina avançou de R$ 6,33 para R$ 6,46 (+2,05%). A cidade lidera o ranking do interior paulista em termos de preços aplicados, refletindo o impacto imediato da nova composição de 30% de etanol anidro na gasolina.
Na comparação com outras cidades, o efeito da E30 foi bem menos intenso:
- Ribeirão Preto registrou, em 10 de agosto, etanol a R$ 3,97 (+2,59%) e gasolina a R$ 6,17 (+1,82%).
- Em Sertãozinho, os preços ficaram praticamente estáveis no período, com o etanol a R$ 3,97 e a gasolina a R$ 5,96.
- Já em Barretos, houve pequenas variações: o etanol subiu de R$ 3,89 para R$ 3,91 (+0,51%), enquanto a gasolina caiu de R$ 6,11 para R$ 6,10, mantendo-se praticamente estável.
O impacto varia conforme estoques locais, margens de revenda e dinâmica de abastecimento, o que explica o contraste entre cidades próximas geograficamente.
Em Franca, o etanol continua compensando mais que a gasolina. Entre 27 de julho e 10 de agosto, a relação entre os preços subiu de 62,6% para 66,1%. Como o etanol é vantajoso quando custa até 70% do valor da gasolina, ele seguiu sendo a opção mais econômica para carros flex.
