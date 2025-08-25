Usuário armado com faca ameaça funcionários e fura pneus no Caps

O Caps (Centro de Atenção Psicossocial) AD III, localizado na Vila Santos Dumont, em Franca, registrou uma confusão nesta segunda-feira, 25. Um homem que recebe atendimento na unidade foi detido pela Polícia Militar após ameaçar funcionários e danificar veículos no local.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito chegou alterado e, durante um surto, passou a desrespeitar e ameaçar os profissionais de saúde do Caps. Em seguida, armado com uma faca, deixou o prédio e furou o pneu do carro de uma das vítimas.
Poucos minutos depois, retornou ao local ainda mais agressivo e passou a furar pneus de outros veículos que estavam estacionados na unidade. A cena gerou pânico entre funcionários e usuários que estavam no prédio.
A Polícia Militar foi acionada e conseguiu deter o homem em flagrante. Com ele, os policiais apreenderam uma mochila e a faca utilizada na ação.
O suspeito é usuário de drogas e, no momento da prisão, estava bastante alterado, falando frases desconexas.
O homem foi levado à delegacia, onde prestou depoimento. Após dar sua versão dos fatos, foi liberado. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil de Franca.
Prefeitura de Franca
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde lamentou o ocorrido no Caps AD III, administrado em parceria com a Fundação Espírita Allan Kardec.
"O comportamento apresentado pode estar relacionado às condições clínicas e psíquicas próprias do uso de substâncias, o que pode ocasionar reações impulsivas e de difícil controle no momento das interações."
Segundo a administração, a equipe técnica seguiu os protocolos de segurança para proteger tanto o usuário quanto os profissionais. Os colaboradores receberam apoio imediato do coordenador da unidade, garantindo o manejo adequado da situação.
A conduta dos usuários está sob responsabilidade das autoridades policiais e da Justiça, uma vez que foi feito boletim de ocorrência pela vítima. "O usuário permanece em acompanhamento no serviço, mantendo seu direito de acesso ao cuidado sempre que necessário", finalizou a nota.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.