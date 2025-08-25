Usuário armado com faca ameaça funcionários e fura pneus no Caps

O Caps (Centro de Atenção Psicossocial) AD III, localizado na Vila Santos Dumont, em Franca, registrou uma confusão nesta segunda-feira, 25. Um homem que recebe atendimento na unidade foi detido pela Polícia Militar após ameaçar funcionários e danificar veículos no local.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito chegou alterado e, durante um surto, passou a desrespeitar e ameaçar os profissionais de saúde do Caps. Em seguida, armado com uma faca, deixou o prédio e furou o pneu do carro de uma das vítimas.

Poucos minutos depois, retornou ao local ainda mais agressivo e passou a furar pneus de outros veículos que estavam estacionados na unidade. A cena gerou pânico entre funcionários e usuários que estavam no prédio.