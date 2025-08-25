Prejuízo de R$ 2 mil: homem é preso furtando casa em Franca

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, 25, após furtar fios elétricos e objetos de uma residência em reforma no bairro Santa Adélia, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, um vizinho ouviu barulhos vindos da casa e acionou o proprietário do imóvel que, por sua vez, chamou a polícia. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o suspeito saindo da residência com uma mochila cheia de materiais furtados.

Dentro da mochila havia toda a fiação elétrica retirada do imóvel, além de objetos diversos e trilhos de blindex. O homem, que já tem passagens por furto, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permanece à disposição da Justiça.