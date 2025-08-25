Racismo: torcedores do Franca agridem atletas do Corinthians

Dias após o Sesi Franca divulgar um pedido oficial para que sua torcida mantivesse o respeito durante as partidas, a falta de educação ultrapassou os limites da arquibancada e virou caso de polícia.

Na noite deste domingo, 24, o Ginásio "Pedrocão", em Franca, recebeu o duelo entre Sesi Franca Basquete e Sport Club Corinthians Paulista, válido pelo Campeonato Paulista de Basquete. Dentro de quadra, o Franca venceu, mas fora dela o episódio mais marcante foi a denúncia de ofensas racistas contra dois atletas corinthianos Lucas Cardoso e Kauan Raymundo, ambos jovens de 19 e 20 anos, respectivamente.

Segundo o boletim de ocorrência, alguns torcedores que estavam posicionados atrás do banco de reservas do Corinthians passaram a atacar verbalmente os jogadores negros. Chamaram-nos de “favelados”, “pobres”, “passa fome” e até mesmo de “Cirilo”, em referência pejorativa ao personagem da novela Carrossel.