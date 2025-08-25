Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 25, em Franca:

Nome: Paulo Roberto de Faria

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Benício Cândido de Jesus

Idade: 4 anos

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 10h