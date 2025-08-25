Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 25, em Franca:
Nome: Paulo Roberto de Faria
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Benício Cândido de Jesus
Idade: 4 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Eurípedes dos Santos
Idade: 70 anos
Local do velório: Velório Jardim Aeroporto, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Umbelina Maris de Jesus
Idade: 92 anos
Local do velório: Velório Municipal de Pratápolis
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pratápolis
Horário previsto do sepultamento: 16h
