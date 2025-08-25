Obras avançam nas estradas de Claraval e Ibiraci; veja o que muda

As obras de revitalização e ampliação dos acostamentos nas rodovias vicinais Presidente Tancredo Neves (que liga Franca a Claraval) e João Traficante (Franca a Ibiraci) seguem em ritmo acelerado. Coordenados pela Secretaria de Infraestrutura, os serviços têm o objetivo de oferecer mais segurança aos motoristas que trafegam por essas vias.

O trabalho envolve a limpeza das margens, o patrolamento e o alargamento do acostamento em, pelo menos, dois metros. Na rodovia João Traficante, os serviços já chegaram ao quilômetro 15, enquanto na Tancredo Neves, as equipes estão próximas ao quilômetro 9 e seguirão até a divisa com o estado de Minas Gerais.

Para a execução dos serviços, a Prefeitura está utilizando três máquinas motoniveladoras e diversos caminhões para o transporte de terra e compactação do solo. O objetivo é nivelar o novo leito do acostamento no mesmo padrão da pista pavimentada, garantindo melhores condições de tráfego e segurança.