Teatro Municipal ganha agenda online com toda a programação

Acompanhar a programação cultural do Teatro Municipal "José Cyrino Goulart" ficou mais fácil. A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca lançou uma agenda online que centraliza todas as atrações programadas para o espaço, facilitando o acesso da população às informações sobre datas, horários e detalhes de cada evento.

A nova página, já disponível no site oficial da Prefeitura, reúne uma variedade de espetáculos, incluindo peças de teatro, apresentações de dança, shows musicais, sessões de stand-up comedy e também as atividades realizadas por alunos das escolas e creches da rede municipal. Clique aqui para conferir.

Segundo o secretário de Esporte e Cultura, Roberto Jorge Saad, a iniciativa busca democratizar o acesso à informação e incentivar a participação da comunidade. “O Teatro Municipal recebe produções de diferentes áreas. Divulgando a agenda, contribuímos para que mais pessoas acompanhem a programação”, ressaltou.