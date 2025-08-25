Teatro Municipal ganha agenda online com toda a programação

Acompanhar a programação cultural do Teatro Municipal "José Cyrino Goulart" ficou mais fácil. A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca lançou uma agenda online que centraliza todas as atrações programadas para o espaço, facilitando o acesso da população às informações sobre datas, horários e detalhes de cada evento.
A nova página, já disponível no site oficial da Prefeitura, reúne uma variedade de espetáculos, incluindo peças de teatro, apresentações de dança, shows musicais, sessões de stand-up comedy e também as atividades realizadas por alunos das escolas e creches da rede municipal. Clique aqui para conferir.
Segundo o secretário de Esporte e Cultura, Roberto Jorge Saad, a iniciativa busca democratizar o acesso à informação e incentivar a participação da comunidade. “O Teatro Municipal recebe produções de diferentes áreas. Divulgando a agenda, contribuímos para que mais pessoas acompanhem a programação”, ressaltou.
A agenda é atualizada constantemente, conforme a confirmação de novas atrações. A previsão é que, em breve, a plataforma também inclua outros eventos culturais e esportivos realizados pela Prefeitura na cidade. O Teatro Municipal fica localizado avenida Sete de Setembro, 455, no Residencial Baldassari.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.