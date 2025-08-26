26 de agosto de 2025
AGOSTO LILÁS

Cras Leste promove oficina de combate à violência contra a mulher

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Atendimento Núcleo Reconhecer em Franca
Atendimento Núcleo Reconhecer em Franca

Como parte da campanha de conscientização e combate à violência contra a mulher, o Agosto Lilás, o Cras (Centro de Referência em Assistência Social) Leste e o Núcleo Reconhecer realizaram uma oficina especial sobre o tema nesta terça-feira, 26.

A atividade, gratuita e voltada para os usuários atendidos pela unidade, teve início às 8h30, na sede do Cras Leste, localizada na avenida Ismael Alonso y Alonso, 4.731, no Jardim Bueno.

Durante o encontro, foram discutidos temas como os diferentes tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, formas de identificação, canais de denúncia e a rede de apoio disponível na cidade. Para mais informações, o telefone de contato é o (16) 3711-9314.

O Núcleo Reconhecer

Parceiro na ação, o Núcleo Reconhecer atua desde 2022 na defesa e proteção de vítimas de violência de gênero, orientação sexual e raça em Franca. Com uma equipe de assistentes sociais, psicóloga e advogada, o serviço oferece suporte jurídico e acolhimento psicossocial para fortalecer as vítimas e orientá-las no enfrentamento da violência. A unidade fica na rua General Telles, 642, na Estação, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

