Cras Leste promove oficina de combate à violência contra a mulher

Como parte da campanha de conscientização e combate à violência contra a mulher, o Agosto Lilás, o Cras (Centro de Referência em Assistência Social) Leste e o Núcleo Reconhecer realizaram uma oficina especial sobre o tema nesta terça-feira, 26.
O Núcleo Reconhecer
Parceiro na ação, o Núcleo Reconhecer atua desde 2022 na defesa e proteção de vítimas de violência de gênero, orientação sexual e raça em Franca. Com uma equipe de assistentes sociais, psicóloga e advogada, o serviço oferece suporte jurídico e acolhimento psicossocial para fortalecer as vítimas e orientá-las no enfrentamento da violência. A unidade fica na rua General Telles, 642, na Estação, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
