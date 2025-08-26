Cras Leste promove oficina de combate à violência contra a mulher

Como parte da campanha de conscientização e combate à violência contra a mulher, o Agosto Lilás, o Cras (Centro de Referência em Assistência Social) Leste e o Núcleo Reconhecer realizaram uma oficina especial sobre o tema nesta terça-feira, 26.

A atividade, gratuita e voltada para os usuários atendidos pela unidade, teve início às 8h30, na sede do Cras Leste, localizada na avenida Ismael Alonso y Alonso, 4.731, no Jardim Bueno.

Durante o encontro, foram discutidos temas como os diferentes tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, formas de identificação, canais de denúncia e a rede de apoio disponível na cidade. Para mais informações, o telefone de contato é o (16) 3711-9314.

O Núcleo Reconhecer