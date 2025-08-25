Semana em Franca será de calor, noites quentes e tempo estável

Os francanos podem se preparar para uma semana de tempo muito estável, com calor e sem grandes variações no céu. De acordo com os dados da Climatempo, o padrão de sol entre nuvens e a ausência total de chuva irão marcar todos os dias em Franca, com destaque para as noites, que continuarão amenas.

Esta segunda-feira, 25, já dá o tom da semana. O dia será de sol com algumas nuvens, esquentando bastante à tarde. A temperatura mínima é de 18ºC e a máxima atinge os 31ºC. À noite, a nebulosidade aumenta, mas não há chance de chover.

De terça, 26, a quinta-feira, 28, o cenário se repete com pouquíssimas alterações. O sol continuará aparecendo entre muitas nuvens, com alguns períodos de céu mais nublado. As temperaturas mínimas se firmam em 19ºC, garantindo noites e manhãs quentes. As máximas terão uma leve queda, variando entre 30ºC na terça e 29ºC na quarta e quinta-feira.