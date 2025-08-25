25 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
PREVISÃO DO TEMPO

Semana em Franca será de calor, noites quentes e tempo estável

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Giovanna Attili/GCN
Registro de céu ensolarado em Franca: calorão permanece
Registro de céu ensolarado em Franca: calorão permanece

Os francanos podem se preparar para uma semana de tempo muito estável, com calor e sem grandes variações no céu. De acordo com os dados da Climatempo, o padrão de sol entre nuvens e a ausência total de chuva irão marcar todos os dias em Franca, com destaque para as noites, que continuarão amenas.

Esta segunda-feira, 25, já dá o tom da semana. O dia será de sol com algumas nuvens, esquentando bastante à tarde. A temperatura mínima é de 1C e a máxima atinge os 3C. À noite, a nebulosidade aumenta, mas não há chance de chover.

De terça, 26, a quinta-feira, 28, o cenário se repete com pouquíssimas alterações. O sol continuará aparecendo entre muitas nuvens, com alguns períodos de céu mais nublado. As temperaturas mínimas se firmam em 1C, garantindo noites e manhãs quentes. As máximas terão uma leve queda, variando entre 3C na terça e 2C na quarta e quinta-feira.

Fechando a semana de trabalho, a sexta-feira, 29, seguirá o mesmo padrão de tempo seco. A previsão é de sol com poucas nuvens durante o dia. A temperatura mínima continua em 1C e a máxima prevista é de 2C.

Com as altas temperaturas a umidade relativa do ar deve ficar com índices abaixo do ideal, segundo a Climatempo, o índice deve variar de 25% a 30% durante essa semana, que podem ser prejudical para a saúde.

Recomendações para a baixa umidade

Para enfrentar o tempo seco, a Defesa Civil orienta:

  • Hidrate-se constantemente: beba muita água durante todo o dia; utilize também soro fisiológico para olhos e narinas;
  • Evite o desgaste: suspenda exercícios físicos e trabalhos pesados ao ar livre nos horários mais críticos, geralmente entre 10h e 16h;
  • Umidifique ambientes: use vaporizadores, toalhas molhadas ou recipientes com água para melhorar a qualidade do ar em casa.

Risco alto de queimadas

A Defesa Civil alerta, ainda, que as condições previstas - tempo seco, baixa umidade e calor acima da média - aumentam o risco de queimadas. Os incêndios, nesse período, podem se propagar rapidamente, causando prejuízos ambientais, danos à saúde e colocando vidas em risco.

É fundamental evitar o uso do fogo para limpeza de terrenos, queimar lixo ou descartar bitucas de cigarro às margens de rodovias. Em caso de incêndio, deve-se acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários