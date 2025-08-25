Franca: homem agredido com enxada está internado em estado grave

Um ato de violência chocou os moradores do Jardim Paulistano, em Franca, na última quinta-feira, 21, quando Paulo José Ribeiro, de 53 anos, usuário de drogas e em situação de vulnerabilidade, foi gravemente agredido após uma discussão com um homem de 38 anos. O caso, registrado por câmeras de segurança, mostra a brutalidade da ação e terminou com a vítima internada em estado grave na Santa Casa de Franca.

Nas imagens, é possível ver quando os dois homens iniciam uma discussão em via pública. O agressor recebe um chute da vítima. Instantes depois, ele parte para cima de Paulo José, saca uma faca do bolso e desfere um golpe no pescoço.

Mesmo ferido, Paulo José tenta estancar o sangramento utilizando a própria blusa de frio. Porém, a situação se agrava quando o agressor vai até a esquina, pega uma enxada e retorna ao local. Nas imagens, ele aparece desferindo três golpes violentos contra a cabeça da vítima, que cai desacordada no chão.