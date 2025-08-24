Homem é preso após provocar incêndio às margens da Portinari

Um incêndio criminoso mobilizou equipes da GCM, Defesa Civil e brigadistas do programa SP Sem Fogo na tarde deste sábado (23), em Rifaina. O autor, um homem trajando apenas shorts e sem camisa, foi flagrado ateando fogo às margens da rodovia Cândido Portinari, próximo ao quilômetro 463. Ele acabou preso em flagrante pela Polícia Militar.

A denúncia chegou à GCM por meio do telefone 153. Rapidamente, os agentes se deslocaram até o local e encontraram o homem colocando fogo no acostamento, utilizando um isqueiro. As chamas já se espalhavam por aproximadamente um quilômetro da rodovia, levantando uma cortina de fumaça que colocava em risco motoristas que passavam pelo trecho.

O indivíduo foi contido no momento em que continuava a atear fogo, e pouco depois a Polícia Militar chegou em apoio, oficializando a prisão em flagrante.