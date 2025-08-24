Veja o obituário deste domingo em Franca

Veja o obituário deste domingo, 24, em Franca:

Nome: Maria Tereza Pinheiro Menezes

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Cristais Paulista

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Francisco Domingos de Campos

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h