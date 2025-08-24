Veja o obituário deste domingo em Franca

Veja o obituário deste domingo, 24, em Franca:
Nome: Maria Tereza Pinheiro Menezes
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Francisco Domingos de Campos
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Luiza Cândida Gonçalves da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Rita Maria Alves da Costa
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 (VIP)
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Rosa Borissi Batista
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 7
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 16h
