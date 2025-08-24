25 de agosto de 2025
LUTO

Veja o obituário deste domingo em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério Santo Agostinho em Franca
Cemitério Santo Agostinho em Franca

Veja o obituário deste domingo, 24, em Franca:

Nome: Maria Tereza Pinheiro Menezes 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Francisco Domingos de Campos 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Luiza Cândida Gonçalves da Silva 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Rita Maria Alves da Costa 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 (VIP)
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Rosa Borissi Batista
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 7
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Cristais Paulista 
Horário previsto do sepultamento: 16h

