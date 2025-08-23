Gima histórica: Guará é a grande campeã de 2025

A cidade de Guará foi a grande vencedora da 16ª edição da Gima (Gincana Intermunicipal do Meio Ambiente), consolidada como a maior feira cultural e educacional da Alta Mogiana. O anúncio encerrou um sábado repleto de atividades, emoção e cooperação no Espaço Rural do Caetitu, localizado entre Ribeirão Corrente e Cristais Paulista. Em segundo lugar ficou o município de Cristais Paulista. O evento, que neste ano teve como tema "Viva o Cooperativismo – Cooperação e Sustentabilidade na Alta Mogiana", somando todos os dias de feira, a Gima reuniu mais de 4 mil crianças de oito cidades competidoras: Batatais, Cristais Paulista, Guará, Itirapuã, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho e Restinga.
O dia final da gincana foi marcado por uma programação diversificada que começou cedo com a chegada das delegações. A abertura oficial contou com uma apresentação do Tiro de Guerra, discursos e gritos de guerra de cada cidade, que deram início às provas de campo, onde os estudantes competiram em atividades pedagógicas, esportivas e artísticas. Um dos momentos de destaque foi o Simpósio de Prefeitos e Prefeitos mirins, reforçando o foco do evento em cidadania e protagonismo infantojuvenil. O evento contou com a presença dos prefeitos das cidades participantes, além de figuras da câmara municipal de Franca, como o presidente Daniel Bassi (PSD) e o vereador Marcelo Tidy (MDB), que prestigiaram as atividades.
A grande novidade cultural deste ano foi a apresentação da Orquestra Sinfônica de Franca, sob a regência do maestro Nazir Bittar, que promoveu uma fusão inédita entre a música clássica e a sertaneja. O espetáculo contou com a participação de um coral infantil orientado pela professora Camila Bastianini e a utilização de instrumentos confeccionados com materiais recicláveis, produzidos pelos próprios alunos durante as oficinas preparatórias.
Além da competição principal, o encerramento celebrou diversas conquistas. Foram sorteadas dezenas de bicicletas entre os estudantes das cidades participantes e premiados os vencedores do concurso de fotografias bordadas. Professores e voluntários também foram homenageados durante a cerimônia de encerramento, que culminou com a entrega de troféus à cidade campeã, Guará. A transmissão ao vivo pelo YouTube e a estreia do GIMACAST, o novo podcast da feira, ampliaram o alcance do evento.
Uma trajetória de crescimento e impacto
Criada em 2008 pela empresária Flávia Lancha e pela educadora Lucileida Mara de Castro, a Gima começou como uma iniciativa da Labareda Agropecuária para integrar crianças das zonas rural e urbana. Em sua primeira edição, contou com apenas 160 alunos de Cristais Paulista e Ribeirão Corrente. Hoje, o projeto, organizado pela Apeam(Associação para Educação Ambiental da Alta Mogiana) desde 2018, envolve milhares de estudantes. "Ver a Gima crescer é a certeza de que vale a pena investir em educação com propósito. A Gima é a prova viva de que, quando cooperamos, transformamos”, afirmou a cofundadora Flávia Lancha, que também confirmou que muitas cidades além das participantes já manifestaram interesse em participar da próxima edição.
A edição de 2025 envolveu diretamente as redes municipais das oito cidades competidoras. Nos meses que antecederam a feira, os alunos participaram de diversas ações com foco em cooperação e sustentabilidade, como a arrecadação de óleo de cozinha usado, lixo eletrônico, entrevistas com idosos e o cálculo da pegada de carbono das escolas, com plantio compensatório de árvores.
