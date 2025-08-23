Gima histórica: Guará é a grande campeã de 2025

A cidade de Guará foi a grande vencedora da 16ª edição da Gima (Gincana Intermunicipal do Meio Ambiente), consolidada como a maior feira cultural e educacional da Alta Mogiana. O anúncio encerrou um sábado repleto de atividades, emoção e cooperação no Espaço Rural do Caetitu, localizado entre Ribeirão Corrente e Cristais Paulista. Em segundo lugar ficou o município de Cristais Paulista. O evento, que neste ano teve como tema "Viva o Cooperativismo – Cooperação e Sustentabilidade na Alta Mogiana", somando todos os dias de feira, a Gima reuniu mais de 4 mil crianças de oito cidades competidoras: Batatais, Cristais Paulista, Guará, Itirapuã, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho e Restinga.

O dia final da gincana foi marcado por uma programação diversificada que começou cedo com a chegada das delegações. A abertura oficial contou com uma apresentação do Tiro de Guerra, discursos e gritos de guerra de cada cidade, que deram início às provas de campo, onde os estudantes competiram em atividades pedagógicas, esportivas e artísticas. Um dos momentos de destaque foi o Simpósio de Prefeitos e Prefeitos mirins, reforçando o foco do evento em cidadania e protagonismo infantojuvenil. O evento contou com a presença dos prefeitos das cidades participantes, além de figuras da câmara municipal de Franca, como o presidente Daniel Bassi (PSD) e o vereador Marcelo Tidy (MDB), que prestigiaram as atividades.

A grande novidade cultural deste ano foi a apresentação da Orquestra Sinfônica de Franca, sob a regência do maestro Nazir Bittar, que promoveu uma fusão inédita entre a música clássica e a sertaneja. O espetáculo contou com a participação de um coral infantil orientado pela professora Camila Bastianini e a utilização de instrumentos confeccionados com materiais recicláveis, produzidos pelos próprios alunos durante as oficinas preparatórias.